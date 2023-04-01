ضبط 3 عناصر إجرامية بحوزتهم مخدرات بقيمة 6 ملايين جنيه

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) ومديريتى أمن (دمياط- القاهرة) نشاط عدد من العناصر الإجرامية تخصصوا فى الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم مُتخذين من دائرة قسمى شرطة (دمياط الجديدة –أول مدينة نصر) مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم حيث تم ضبط (عنصرين إجراميين "أحدهما يحمل جنسية إحدى الدول") حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة دمياط الجديدة .. وبحوزتهما (كمية لمخدر الكوكايين وزنت 2,400 كيلو جرام - مبلغ مالى - هاتفى محمول – سلاح أبيض).

ونجحت الجهود في ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة قسم شرطة العبور) حال استقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر بالقاهرة .. وبحوزته (عدد 2100 قرص مؤثر – مبلغ مالى - هاتف محمول).. وبمواجهته أعترف بقيامه بترويج المواد المخدرة عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (6,000,000 مليون جنيه تقريباً)، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.