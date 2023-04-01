محمد نور يفجر مفاجأة عن أكثر 3 نساء أثرن فى حياته

كشف الفنان محمد نور عن 3 سيدات أثرّن في حياته، وهن، والدته وزوجته هبة وابنته عاليا، معقبًا: "عاليا رهيبة، وهي عندها 4 سنوات، وهي دمها خفيف وبتضحك وبحبها جدًا".

وأضاف محمد نور خلال لقائه ببرنامج رأي عام سيرة الحبايب، الذي يقدمه الإعلامي عمرو عبدالحميد، إنه لديه توأم هما "علي وعمر" وهما الكبار، حيث أنهما أكبر من عاليا، ومن ثم عاليا بعدهما وبعد ذلك عبدالله الصغير، وعنده سنتين إلا شهرين.

وأوضح أن ابنه عمر لديه موهبة فنية، حيث يغني وصوته حلو، وعامل فيلم "الباب يفوت أمل" مع شريف سلامة ودرة، وعامل فيلم تاني اسمه "نص جوازة"، وعامل معايا غنوة ديو، وبنعمله ألبوم حاليًا.

وقدم الفنان محمد نور أغنية "رمضان جانا" بصوت رائع، خلال استضافته ببرنامج "رأي عام سيرة الحبايب".