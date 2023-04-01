العاشر من رمضان.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم السبت 1 أبريل 2023

حرص المواطنين مع بداية شروق شمس اليوم العاشر من رمضان 2023 من قبل المسافرين لخارج البلاد معرفة سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 1 ابريل 2023 عبر جوجل، حيث واصلت أسعار «العملة الأمريكية» الاستقرار للبنوك المصرية اليوم، وذلك في ثاني أيام الإجازة بالقطاع المصرفي والبنوك ومن المقرر لها في يومي الجمعة والسبت في كل أسبوع.

العاشر من رمضان.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 1 ابريل 2023

وتستعرض "الدستور" في السطور القادمة معرفة سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 1 ابريل 2023 العاشر من رمضان 2023 .

واستقر سعر الدولار بالأسبوع الرابع على التوالي، وسجل بالبنك المركزي المصري نحو مبلغ 30.83 جنيه للشراء وقيمة 30.93 جنيه للبيع.

العاشر من رمضان 2023.. أسعار الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم السبت 1 ابريل 2023

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري السبت 1 ابريل 2023

سعر الدولار اليوم السبت 1 ابريل في البنك الأهلي المصري

استقر سعر الدولار في البنك الأهلي المصري عند 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

وثبت سعر الدولار في بنك مصر عند 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار بالبنك التجاري الدولي اليوم السبت 1 ابريل 2023.

وحافظ سعر الدولار في البنك التجاري الدولي على استقراره عند 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم السبت 1 ابريل 2023 في المصرف المتحد

وسجل سعر الدولار في المصرف المتحد نحو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك أبوظبي التجاري

وشهد سعر الدولار في بنك أبوظبي التجاري 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف العربي الدولي

وحقق الدولار في المصرف العربي الدولي 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

وسجل سعر الدولار اليوم السبت 1 ابريل 2023. في بنك الإسكندرية نحو 30.83 جنيه للشراء و30.93 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم السبت 1 ابريل 2023 في البنك العربي الافريقي الدولي

وفي البنك العربي الافريقي الدولي سجل سعر الدولار نحو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان

سجل الدولار في بنك التعمير والإسكان نحو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار بمصرف أبوظبي الإسلامي اليوم السبت 1 ابريل 2023.

وفي مصرف أبوظبي الإسلامي حقق سعر الدولار 30.90 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة الإسلامي

وجاء سعر الدولار في بنك البركة الإسلامي بـ30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم السبت 1 ابريل 2023 في بنك الكويت الوطني

وبلغ سعر الدولار في بنك الكويت الوطني قيمة 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.