السبت 01 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

بسبب ماس كهربائى.. التحقيق فى مصرع سيدة داخل شقة سكنية بإمبابة

مصرع سيدة داخل شقة
مصرع سيدة داخل شقة سكنية

تجري جهات التحقيق بالجيزة تحقيقات موسعة في واقعة مصرع سيدة داخل شقتها السكنية بمنطقة إمبابة بالجيزة، حيث اتهمت أسرة المتوفاة زوج المتوفاة بالتسبب في اندلاع الحريق، الذي كشفت المعاينة الأولية أنه بسبب ماس كهربائي.

البداية كانت بتلقي غرفة عمليات النجدة بالجيزة بلاغًا يفيد بحريق في شقة سكنية بإمبابة، ومصرع سيدة، وعلى الفور انتقلت قوة من الحماية المدنية بالجيزة إلى مكان الحادث، وتمكنت من السيطرة على الحريق، وعثرت على جثة سيدة في العقد الثالث من العمر.

بإجراء المعاينة الأولية على جثمان السيدة، تبين وجود عدة إصابات بعموم جسدها، وعلى الفور تم إخطار رجال المباحث، للتحري عن الواقعة.

وتم نقل جثمان السيدة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف جهات التحقيق، التي أمرت بتشريح الجثمان، للوقوف على الأسباب الحقيقية التي أدت إلى الوفاة، وكلفت رجال المباحث بسرعة إنهاء تحرياتها حول الواقعة.

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