عزة مصطفى لجماهير الأهلى والهلال: اغلقوا أبواب الفتنة والتعصب

وجهت الإعلامية عزة مصطفى، رسالة لجماهير الأهلي المصري، والهلال السوداني، بشأن المباراة المرتقبة غدًا السبت.

وقالت عزة، خلال تقديم برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد: «أكيد فيه فريق هيفوز، وفريق هيتهزم، وتنتهي المباراة، أرجو من جمهور الفريقين يتعاملوا برقي وتحضر، يتناسب مع حضارة البلدين».

وأردفت: «أرجوا أن يكون عنوان المباراة «حضارة وادي النيل»، أرجوا أن تنتبهوا من تسخين السوشيال ميسديا؛ لأن أكيد هناك من هو مستفيد من التلاسن بين الشعبين».

وتابعت: «اغلقوا أبواب الفتنة والتعصب، وافتحوا شبابيك التحضر في مباراة الغد، أرجوكم نشاهد بحماس بعيدًا عن التلاسن والتراشق».

وتقام مباراة الأهلي والهلال مساء غدًا السبت، في تمام الساعة 9 مساء على استاد القاهرة الدولي، في ختام مباريات المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ويلعب الأهلي ضمن المجموعة الثانية من دوري أبطال إفريقيا التي تضم معه كلًا من صن داونز الجنوب إفريقي والهلال السوداني والقطن الكاميروني.