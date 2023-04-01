السبت 01 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

مستشار كلية «القادة والأركان»: حرب أكتوبر وجد بها سلاح مصرى أذهل العالم

حرب أكتوبر
حرب أكتوبر

قال اللواء أركان حرب محمد الشهاوي، مستشار كلية القادة والأركان، إن يوم العاشر من رمضان،  يوم مميز في التاريخ المصري، لأنه يوم النصر لمصر، ويوم هزيمة قوات الاحتلال الإسرائيلي.

 

وأضاف الشهاوي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، إنه بعد مرور 50 عاما على ذكرى العاشر من رمضان، والحرب العظيمة التي هدمت نظرية الأمن الإسرائيلي، وكسرت ذراعها الطولى الممثلة في قواتها الجوية، وهزمت الجيش الذي كان يدعي أنه لا يهزم، هذه الذكرى تبث في الأجيال الجديدة معان كثيرة جدا، معمى المثابرة وتحقيق المستحيل، وتفسر معنى حب الوطن والتضحية بالنفس.

 

ووجه التحية لأرواح شهدائنا الأبطال الذي لولاهم ما كانت مصر الحضارة، ولا استطاعت تصد أعدائها.

 

وأردف: "حرب أكتوبر كان فيها سلاح مصري أذهل العالم، وهو الجندي المصري وعقيدته النصر أو الشهادة، الذي قدم درسا عظيما في الحرب، وخاض الجيش الحرب ضد الاحتلال الصهيوني، والجنود صائمين.

ولفت إلى أنه بالرغم من مرور ٥٠ عاما على حرب أكتوبر العظيمة مازالت تفيض بالأسرار وتقدم دروسا في العسكرية تدرس في المعاهد العسكرية العالمية، وكان هناك عبقرية في اختيار ساعة الصفر ، وتم تدمير كافة نقاط القوة للقوات الاحتلال، وتم شل حركة قوات الكيان الصهيوني خلال في الحرب.

 

وأكمل: مستقبل الأمم يتحقق من خلال التضحيات، كما أن الجيش المصري قدم كل نفيس خلال حرب أكتوبر من أجل استعادة الأرض المصرية المحتلة.

 

وأشار الشهاوي إلى أن هناك العديد من الدروس التي تم الاستفادة منها خلال حرب أكتوبر، حيث التضحيات والوحدة العربية.

العاشر من رمضان حرب اكتوبر نصر أكتوبر ذكرى نصر العاشر من رمضان الدروس المستفادة من حرب أكتوبر

مواد متعلقة

داعية: «الابتلاء ليس تكفير ذنوب.. ولو حد ظلمك افرح»

خبير مقامات: الشيخ طه الفشنى كان عالماً بفن النغم

أستاذ الفقه بالأزهر يوضح سبب تسمية «حواء» بهذا الاسم

موعد برنامج رميم للداعية مصطفى حسني على قناة الناس

حسام موافى: «95% من المصريين مكشرين وأغلبهم معندوش مشاكل»

«واحد من الناس» يهدي بائعة 7 آلاف جنيه لمساعدتها في جهاز ابنتها

أحمد كريمة: فتحوا القنوات للسلفيين لإضعاف الأزهر وهم ليسوا أهلًا للفتوى

رسالة الإمام.. أحمد كريمة: الأزهر امتداد لمدرسة الشافعى وهذا سر بقائه

الأكثر قراءة

“الدستور” تشكر الكاتب الصحفى وائل لطفى وتهنئه باختياره مستشارا صحفيا للشركة المتحدة

وفد منظمى الرحلات الصينيين فى زيارة للمعالم السياحية والأثرية بالقاهرة والأقصر

تناوله مسلسل «حضرة العمدة».. استشارى نفسى يوضح أضرار «ختان الإناث»

تفاصيل منحة جامعة واترلو 2023 فى كندا للطلاب المصريين

محمد رمضان يسيطر على ترند «يوتيوب» بمقاطع مسلسل جعفر العمدة (فيديو)

مرتضى منصور: عقد ناصر منسى أقل من لاعبى يد وسلة الأندية الأخرى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

أسطورة هرقل.. كثير من الشجاعة والحظ

ماجد حبته

يوم أفقدنا كل الأعداء توازنهم

محمد المعتصم

إحنا كتير

مؤمن المحمدي

رمضان كريم

شيماء دهب

اللغة النوبية.. كلمة السر فى حرب أكتوبر

القس رأفت رؤوف الجاولي

ما معنى الصوم؟

مدحت بشاى

هوية الطفل.. وبناء المعرفة

عبد الرحيم طايع

السير باتجاه مى نورالشريف

صور

الإفطار السنوي للأزهر الشريف

أداء صلاة التراويح فى مسجد عمرو بن العاص اليوم 7 رمضان 1444

أبطال الساق الواحدة يواصلون تدريباتهم استعدادًا لدورى المبتورين والمشاركة فى بطولة كأس الأمم الإفريقية بمصر

محطة تل أبيب

المزيد

الشرطة الإسرائيلية: هدوء فى القدس أثناء صلاة الجمعة الثانية من رمضان

التوتر بين نتنياهو والولايات الأمريكية.. الخلفية والأسباب والتداعيات

الحرس الثورى الإيرانى يعلن مقتل أحد مستشاريه فى غارة إسرائيلية ضد سوريا