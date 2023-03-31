تحت شعار «وطن واحد».. قطار الخير يعود لأهل الخير في سيناء في ذكرى العاشر من رمضان

ينظم مجلس القبائل والعائلات المصرية بأرض الفيروز دورة رياضية هي الأولى بحضور عدد من الشخصيات الرياضية والعامة منذ أكثر من ١٢ عاما.

الدورة الرمضانية تشهد مباراة نهائية بين فريق نجمة سيناء وفريق البطل أحمد المنسي، ومن المقرر توزيع جوائز مالية قيمة على الفرق الفائزة.



يأتي ذلك بالإضافة إلى تكريم عدد من أسر الشهداء بكافة مراكز شمال سيناء تقديرًا لبطولاتهم وتضحياتهم في مكافحة الإرهاب وذلك في إطار الإحتفال بذكرى انتصار العاشر من رمضان وفي ظل تطهير أرض الفيروز من الإرهاب الغاشم وعودة الأمن والأمان.

كما يقوم المجلس بتوزيع عدد ٥٠٠٠ حصة غذائية على الأسر الأكثر احتياجًا بمحافظة شمال سيناء بمناسبة شهر رمضان المبارك.

يأتي ذلك بالتعاون مع مؤسسة بيت الزكاة والصدقات المصري كنوع من التشبيك في سبيل توصيل الخدمات الحقيقية للمستحقين.