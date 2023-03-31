مستقبل وطن بقنا ينظم احتفالية كبري بمناسبة " يوم اليتيم " بنادي البحر

نظمت أمانتي العمل الجماهيري والمرأة بحزب مستقبل وطن ببندر قنا، اليوم الجمعة، احتفالية كبري بنادي البحر بمدينة قنا بمناسبة "يوم اليتيم"، تخللها حفل إفطار جماعي للأطفال الأيتام وقيادات الحزب بالمحافظة وعدد من القيادات التنفيذية وسط أجواء غمرتها الفرحة والسعادة.

جاء ذلك بحضور محمد عبد السلام السنوسي، أمين المتابعة والتواصل الاجتماعي علي مستوي الجمهورية والمحاسب هشام قدوس والنائب مصطفي محمود مصطفي، الأمينا المساعدين لأمين المحافظة وعمرو طارق السباعي، أمين التنظيم الحزب والدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم وحسن عثمان، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي وأشرق سعد، رئيس مجلس إدارة نادي قنا الرياضي والنائبة نجلاء باخوم، عضو مجلس النواب، وأعضاء هيئة مكتب المحافظة وحسن مفتاح، أمين الحزب ببندر قنا وملاك ويصا، الأمين المساعد لبندر قنا ومصطفي الأحمر، أمين تنظيم البندر وأعضاء هيئة مكتب أمانة الحزب ببندر قنا.

وقال محمد عطا، أمين العمل الجماهيري حزب مستقبل وطن بمركز قنا، أن احتفالية اليوم بالأطفال الأيتام من مؤسسة "أحمد جبرة" لرعاية الأيتام والأطفال من مؤسسات المجتمع المدني لتكون الأخيرة حيث تم وضع خطة عمل طموحة من أمانة الحزب للتواجد الدائم مع الأطفال الأيتام علي مستوي ولا يقتصر الاحتفال في " يوم اليتيم " فقط مشيرا إلي أنه تم قد تم تنظيم العديد من الفقرات الفنية والثقافية للأطفال أدخلت في نفوسهم الفرحة.

ومن جانبها قال المهندسة عبير النجار، أمين المرأة بحزب مستقبل وطن، أن الاحتفالية شارك فيها نحو 40 طفل من الأطفال الأيتام من مؤسسة " أحمد جبرة " لرعاية الأيتام وأطفال من مؤسسات المجتمع المدني مشيرة إلي أن الاحتفالية كانت علي مدار اليوم وتم خلالها تنظيم رحلة نيلية للأطفال الأيتام وبعض العروض الفنية والترفيهية وألعاب الملاهي كما تمو توزيع هدايا قيمة علي جميع الأطفال مؤكدة علي حرص الحزب وقياداته علي تناول الإفطار مع الأطفال علي مائدة واحدة حيث تم تجهيز الوجبات علي مستوي مما أضاف للاحتفالية رونقًا خاصًا.