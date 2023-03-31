في مباراة الأهداف السبعة.. الزمالك يحقق فوزا معنويا على المريخ السودانى

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فوزا معنويا على المريخ السوداني بأربعة أهداف مقابل ثلاثة في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن الجولة الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

سجل أهداف الزمالك مصطفى شلبي في الثانية 12 وناصر منسي "هاتريك" في الدقائق 3 و64 و94.

وجاءت أهداف المريخ الثلاثة عن طريق رمضان عجب في الدقيقة 7 والجزولي نوح في الدقيقة 48 وباولو سوزا في الدقيقة 56.

ارتفع رصيد الزمالك عند 7 نقاط في المركز الثالث وتوقف رصيد المريخ عند 5 نقاط في المركز الأخير.

أحداث الشوط الأول

الزمالك استهل المباراة بهدف سريع بعد 12 ثانية عندما مرر أحمد بلحاج الكرة إلى مصطفى شلبي أمام المرمى وسددها الأخير في الشباك.

وفي الدقيقة 4 جاء الهدف الثاني بعدما مرر بلحاج الكرة للاعب ناصر منسي خلف المدافعين ثم سدد ناصر منسي الكرة لتمر على يمين الحارس لداخل الشباك.

وقلص رمضان عجب النتيجة لصالح المريخ في الدقيقة السابعة بعدما أرسل بخيت خميس تمريرة عرضية من جهة اليمين لداخل منطقة لجزاء حولها رمضان عجب بصدره من أمام المرمى لتمر الكرة داخل الشباك.

في الدقيقة 12 فرصة هدف لصالح الزمالك بعدما أرسلت الكرة لداخل منطقة الجزاء وحولها ناصر منسي برأسية تصدى لها الحارس محمد المصطفي ثم تابعها حسام عبد المجيد ولكن أمسكها الحارس بسهولة.

ماتيزينهو أرسل تمريرة عرضية من جهة اليسار لداخل منطقة الجزاء وشتتها الحارس محمد صبحي بقبضة يده.

في الدقيقة 28 ماتيزينهو سدد الكرة من خارج منطقة الجزاء ومرت بجوار القائم الأيسر لخارج الملعب.

محمد أشرف روقا أطلق تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء مرت بجوار القائم الأيمن لخارج الملعب.



أحداث الشوط الثاني

المريخ نجح في تسجيل هدف التعادل بعد 3 دقائق من بداية الشوط الثاني بعد كرة مشتتة من حسام عبد المجيد لتصل إلى رمضان عجب الذي مررها إلى نوح الجزولي الذي سدد كرة قوية من داخل منطقة الجزاء داخل الشباك.

في الدقيقة 50 تمريرة رائعة من زيزو إلى أحمد بلحاج الذي انفرد بالمرمى ليسدد كرة من داخل منطقة الجزاء لكن تصدي رائع من حارس المرمى.

وجاء الهدف الثالث لصالح المريخ في الدقيقة 56 بعد تصويبة من ماتيزينيو من خارج منطقة الجزاء لصالح المريخ تصدى لها حارس المرمى بنجاح لترتد إلى باولو سيرجيو الذي سدد كرة رأسية داخل الشباك.

وجاء الهدف الثالث لصالح الزمالك عن طريق ناصر منسي في الدقيقة 64 بعد كرة مقوسة رائعة من الطرف الأيسر عن طريق عبد الله جمعة ليسدد ناصر منسي كرة رأسية رائعة داخل الشباك.

في الدقيقة 70 تصويبة من باولو سيرجيو من خارج منطقة الجزاء لصالح المريخ لكن تصدى لها حارس مرمى الزمالك بنجاح.

تسديدة من ماتيزينيو من خارج منطقة الجزاء لصالح المريخ تصدى لها حارس الزمالك على مرتين.

في الدقيقة 83 مرور رائع من يوسف أسامة نبيه على مدافع المريخ لينفرد بالمرمى من يسار منطقة الجزاء ويسدد كرة مرت أعلى العارضة.

