مسلسل الصفارة الحلقة 9 .. رواد السوشيال ميديا: «الموسيقى التصويرية عظمة»

أشاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالموسيقى التصويرية لـ مسلسل الصفارة المذاع علي قناة “دى إم سي” بطولة الفنان أحمد أمين، وعلق أحدهم: “مسلسل الصفارة حقيقي حاجة محترمة جدًا جدًا”.

ردود الافعال على مسلسل الصفارة الحلقة 9

“الدستور” يرصد ردود أفعال رواد مواقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” على مسلسل الصفارة الحلقة 9 ، في السطور التالية..

أحمد كمال قال:"طبعًا أستاذ أحمد أمين عبقري منقدرش نتكلم نص كلمة والمفاجأة اللي أنا منبهر بيه طه الدسوقي بجد من أقوى الناس في الجيل وحقيقي أنا مبسوط جدًا جدًا بالنجاح ده ربنا يكرمه ونشوفه نجم كبير مع العلم هو كدة كدة نجم".

وعلق محمد فوزى:" الموسيقي التصورية أنا مش فاهم إيه كمية العظمة دي بجد كل مشهد وكل كلمة وراها موسيقى تصويرية مبهجة ومبهرة بجد شكرًا لصناع العمل دة وأتمنى نشوف من دة كتييير".

احداث مسلسل الصفارة الحلقة 9

وتدور أحداث مسلسل الصفارة الحلقة 9 عن الشخصية الجديدة وهو شخصية الشاب الروش، وهذه هي الشخصية الرابعة حيث قام بدور الاب لثلاثة اولاد، وقام بدور البلطجي ودور صاحب شركات .

ويشارك في بطولة مسلسل الصفارة عدد كبير من النجوم والشباب مع الفنان أحمد أمين، ومنهم الفنان الشاب طه دسوقى، آية سماحة، سامية الطرابلسى، حاتم صلاح، محمد رضوان، محمود البزاوى، إنعام سالوسة، تأليف ورشة كتابة تضم سارة هجرس وشريف عبدالفتاح وإخراج علاء إسماعيل، ويعرض على قناة دى أم سي.