السبت 01 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مقتل 4 عناصر إجرامية فى تبادل إطلاق نار مع الشرطة بأبوتشت

حملة امنية
حملة امنية

لقي 4 مسجلين خطر مصرعهم، اليوم الجمعة، في تبادل النيران مع الشرطة، بقرية الحسينات التابعة لمركز أبوتشت شمالي محافظة قنا.

تلقى اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة أبوتشت، بمصرع “محمد.ع.ع”، 20  عاما، و"أحمد. خ .م"،  32 عاما، و"علي. س. ع" 33 عاما، و"عبدالله. م. ع"، 30 عاما، في تبادل النيران مع الشرطة بقرية الحسينات.

وكشفت التحريات أنهم مسجلون خطر وصادر ضدهم أحكام قضائية في قضايا متتوعة، وأثناء مداهمة حملة أمنية القرية للقبض عليهم، بادروا بإطلاق النيران على الشرطة، فبادلتهم القوات النيران، مما أسفر عن مقتل الأربعة، وتم نقل الجثث إلى مستشفى قنا الجامعي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات.

أثين أحكام قضائية أحكام قضائي أبوتشت 4 عناصر إجرامية

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