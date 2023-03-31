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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

ملخص الحلقة 9 من الكتيبة 101.. هجوم بسيارة مفخخة يستهدف القوات

الكتيبة 101
الكتيبة 101

انتهت منذ قليل، الحلقة التاسعة من مسلسل الكتيبة 101، والتي شهدت العديد من الأحداث المثيرة في سياق الحرب التي تخوضها القوات المسلحة ضد العناصر التكفيرية بشمال سيناء في أعقاب أحداث 25 يناير 2011.

 

احداث مسلسل الكتيبة ١٠١ الحلقة ٩

بداية مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 9 ، كانت مع نجاة القيادة التكفيرية “أبو أسامة” من قبضة القوات خلال مداهمة أحد المزراع النائية التي تختبئ بها العناصر الإرهابية.

 
مشهد آخر، ضمن مسلسل الكتيبة ١٠١ الحلقة ٩ ، يرصد مناقشة صابط المخابرات الحربية “خالد” لأحد العناصر من بدو سيناء والتي يستعين بها في رصد تحركات التكفيريين، حيث عرض عليه مجموعة صور للعناصر الإرهابية، إلا أنه لم يتعرف على أي منهم، وبتدقيقه في الصور اكتشف يعرف أحدهم بسبب علامة سببها له مرض جلدي .

مسلسل الكتيبة ١٠١ الحلقة ٩.. الشهادة بتختار صاحبها

مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 9.. أبو أسامة يحاول تجنيد الطبيب «وحيد»

احداث مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 9

في الوقت نفسه كشفت الحلقة عن اختباء "أبو أسامة"، القيادي التكفيري في نفق تحت الأرض، وهو واحد من الأنفاق التي بناها التكفيرين للاختباء فيها وتهريب السلاح والمؤن من خلالها، و إصابته كانت بالغة، وعلى أثرها استدعى الطبيب وحيد، ليقوم بمعالجته، وأخبره الطبيب أن حالته الصحية في تحسن مستمر.

ليرد عليه "ابو أسامة" أنه يريده الانضمام إلى صفوف التنظيم، ليرد الآخر بأنه سيفكر في الأمر، إلا أن "أبو أسامة"، أشار له بأن رفضه أمر غير متاح. 

وانتهى مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 9 بمشهد مثير جمع الضابطين “نور” و"خالد" وعدد من جنود القوات المسلحة، في وقت راحتهم وهم يشاهدون التلفاز،  في الوقت الذي بدأت فيه قيادات التنظيم الإرهابي تنفيذ هجوم بسيارة مفخخة، لتتبادل معهم القوات إطلاق النيران ويصاب الضابط نور بحالة إغماء.

ومسلسل الكتيبة 101 بطولة عدد من الفنانين إلى جانب كل من الفنان عمرو يوسف، والفنان آسر ياسين، وكذلك الفنانين فتحى عبد الوهاب، خالد الصاوى، أحمد صلاح حسنى، وفاء عامر، عمرو وهبة، عارفة عبد الرسول، وعدد كبير من الفنانين وضيوف الشرف، وهو من تأليف إياد صالح، وإخراج محمد سلامة، ومن إنتاج شركة سينرجي ويعرض في الساعة 8 و45 دقيقة.

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