الجمعة 31 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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وزير الأوقاف: يُمنع إقامة أي سرادقات أو مناسبات عقد قران بساحات المساجد

وزير الأوقاف
وزير الأوقاف

أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أهمية التعامل الحاسم مع منع صناديق التبرعات، لافتًا إلى أنه لن يسمح بإقامة أي سرادقات أو ما في حكمها مفتوحة أو مغلقة لإقامة أي مناسبات عقد قران أو غيره في ساحة المسجد أو حرمه أو حديقته، وقصر ذلك على دور المناسبات المعدة لذلك فقط، وذلك مراعاة لحرمة وقدسية المسجد.

وقال وزير الأوقاف، خلال اجتماعه اليوم مع مديري المدريات الإقليمية، إنه لن يتم تحصيل أي مبالغ تحت أي مسمى لغير دور المناسبات المعدة لذلك والمسجلة بسجلات الوزارة، منوهًا بأن من يخالف ذلك من العاملين بالأوقاف أو يسمح به أو يغض الطرف عنه يعرض نفسه للمساءلة التأديبية.

وأشار إلى أنه عملًا على جمع جميع الأئمة على مائدة القرآن الكريم تلاوة ومراجعة تقرر استمرار عقد المقارئ القرآنية للأئمة أعضاء المقارئ عقب صلاة الظهر يوم الاثنين من كل أسبوع، وعقدها للأئمة غير الأعضاء بمقارئ القرآن الكريم عقب صلاة الظهر يوم الثلاثاء من كل أسبوع، مع فتح باب التقدم لعضوية المقارئ للأئمة غير الأعضاء، بحيث ينتقل كل من يجتاز اختبار عضوية المقارئ من مقارئ غير الأعضاء إلى مقارئ الأعضاء حتى يتمكن من صرف بدل المقرأة، مع حضور كل من يتقدم للإعلان من غير أعضاء المقارئ من الأئمة مقرأة الثلاثاء لحين اعتماد نتيجة اختباره ومراعاة تنسيق ذلك مع الإدارة المركزية لشئون المساجد والقرآن الكريم.

وعن مشروع صكوك الإطعام أشاد وزير الأوقاف بجهود المديريات الإقليمية في مشروع صكوك الإطعام، فقد بلغت حصيلة الصكوك للمشروع أكثر من 10 ملايين جنيه للمديريات الإقليمية، حيث تكثف وزارة الأوقاف من رعايتها للأسر الأولى بالرعاية في إطار دورها المجتمعي.

الدكتور محمد مختار جمعة صناديق التبرعات دور المناسبات الأوقاف أعضاء المقارئ صكوك الإطعام

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