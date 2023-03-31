الجمعة 31 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

60 دقيقة.. المريخ السوداني يحوّل تأخره أمام الزمالك إلى تقدم بثلاثية

الزمالك والمريخ
الزمالك والمريخ

نجح فريق المريخ السوداني مع بداية الشوط الثاني في مباغتة الزمالك وتسجيل هدفين في شباك الفارس الأبيض.

وأصبحت النتيجة تقدم المريخ السوداني على الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

وسجل الهدفين الثاني والثالث لصالح المريخ كلا من الجزولي نوح في الدقيقة 48 وباولو سوزا في الدقيقة 56 من عمر المباراة.

أحداث الشوط الثاني

المريخ نجح في تسجيل هدف التعادل بعد 3 دقائق من بداية الشوط الثاني بعد كرة مشتتة من حسام عبد المجيد لتصل إلى رمضان عجب الذي مررها إلى نوح الجزولي الذي سدد كرة قوية من داخل منطقة الجزاء داخل الشباك.

في الدقيقة 50 تمريرة رائعة من زيزو إلى أحمد بلحاج الذي انفرد بالمرمى ليسدد كرة من داخل منطقة الجزاء لكن تصدي رائع من حارس المرمى.

وجاء الهدف الثالث لصالح المريخ في الدقيقة 56 بعد  تصويبة من ماتيزينيو من خارج منطقة الجزاء لصالح المريخ تصدى لها حارس المرمى بنجاح لترتد إلى باولو سيرجيو الذي سدد كرة رأسية داخل الشباك.
 

الزمالك المريخ السودانى دورى ابطال افريقيا مباراة الزمالك والمريخ

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