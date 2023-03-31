أولهم لعمار الشريعي.. «حكاوي القهاوي» يبرز صناعة العود في مصر

كشف موريس شحاتة “ماريو موريس”، صاحب ورشة لصناعة العود، عن قصة صناعة العود.

وقال خلال لقائه ببرنامج "حكاوي القهاوي"، مع الإعلامية رشا الجمال، والمُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم الجمعة،: "الورشة على اسم والدي من سنة 1973 ، وكان صانع عود معروف، وكان من ضمن المشاهير".

وأضاف:" والدي صنع ناس مشاهير كتير جداً، منهم عبدالوهاب وإم كلثوم، وسيد مكاوي، وكارم محمود، وبليغ حمدي، ومحمد قنديل، ووليد توفيق، وطلال المداح، وملحنين من السعودية والدول العربية، وكانت القعدة في الورشة هنا".

وأوضح: "في قاعدة بتقلو إذا نطق الوتر سكت البشر، ودايماً لما حد كان بيدند، في قاعدة فيها المنسي والسنباطي، كان الكل بيسكت يسمع الدندنة".

وتابع: "حبي جه من ذهاب والدي للفنانين الكبار، وكانوا بيشيدوا بالعود، ومن هنا جه حبي للعود، عايز أعمل حاجة حلوة زي ما والدي كان بيعمل، للملحنين الكبار، كنت بدرس وأجي علي الورشة".

وأكمل: "بدأت في تصنيع العود من 12 سنة، ولما بقى عندي 18 سنة بقيت بقفل العود كامل، وبعمل المراية عدلة وموزونة، وحتى الدهان بعمله، ولما عملت العود، قلت هقدمه هدية لأمير قنديل في ستديو عمار الشريعي، وقالي دة حتة عود جميل، وأعطاه لعمار الشريعي ودة كان حلم بالنسبة ليا، وعمل بيه موسيقى مسلسل رأفت الهجان".