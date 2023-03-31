الجمعة 31 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

«مزمار وعرائس» زفة بلدي في افتتاح الدورة الرمضانية بنادي الزمالك

نادي الزمالك
نادي الزمالك

شهدت افتتاح الدورة الرمضانية بنادي الزمالك للعام الثاني على التوالي حالة من البهجة داخل نادي الزمالك بميت عقبة حيث تم افتتاحها بعزف الموسيقى والمزمار والطبول والعرائس الراقصة وسط تفاعل من أعضاء النادي مع الفرقة.

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ونجح أحمد دعبس عضو مجلس الإدارة في الاتفاق مع بعض الشركات الراعية لتنظيم دورة رمضانية خاصة بأعضاء النادي للسنة الثانية على التوالي، وهي الدورة التي لاقت نجاحًا كبيرًا بين أعضاء الجمعية العمومية العام الماضي. 

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وبالحديث مع دعبس عن الدورة الرمضانية لهذا العام قال "منذ نجاحي في انتخابات مجلس إدارة نادي الزمالك، وأنا عاهدت نفسي على تقديم كل ما في وسعي لخدمة أعضاء الجمعية العمومية، واعتبر هذه الدورة فرصة جيدة للتواصل مع الاعضاء عن قرب، وتوطيد العلاقة بين الجميع داخل نادينا الحبيب، خاصة خلال هذا الشهر الكريم".

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وتقام الدورة الرمضانية المزمع انطلاقها مع بدء الأسبوع الثاني لشهر رمضان، وتحديدا يوم الخميس القادم، على ملاعب الخماسي بالنادي، وهي الملاعب التي تحمل اسم المشير محمد حسين طنطاوي، وتم الإعلان من جانب إدارة النادي عن وجود شركة راعية للبطولة، أعلنت عن جوائز مادية للفريقين أصحاب المركز الأول والثاني، وتقام الدورة الرمضانية في حضور عدد كبير من رموز النادي ولاعبيه القدامى.

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