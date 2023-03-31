مسلسل علاقة مشروعة الحلقة 9.. شقيق بثينة يكشف سر زواجها من ياسر جلال

اكتشف شريف شقيق بثينة (مي عمر)، خلال احداث مسلسل علاقة مشروعة الحلقة 9 ، حقيقة زواجها من عمرو (ياسر جلال) وذلك بعد أن راقبها حتى وصلت لمنزل الزوجية الخاص بها هي وعمرو، وحاول شريف الدخول للمنزل إلا أن حارس المنزل رفض واكتشف من خلال حديثه معاها أن عمرو قد تزوج من بثينه في السر.

وذلك بعد أن طلبت بثينه أن يترك عمرو عمله ويأتي إليها لتناول وجبة الغداء معاها وهو الوقت الذي شاهدها فيه شقيقها واكتشف حقيقة زواجهم.

مسلسل علاقة مشروعة الحلقة 9

بدأت منذ قليل مسلسل علاقة مشروعة الحلقة 9 للفنان ياسر جلال والفنانة مي عمر والفنانة داليا مصطفى والفنان مراد مكرم، والذي يعرض على قناة الحياة الفضائية في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء، وقد بدأت الحلقة التاسعة من المسلسل بالعديد من الأحداث المتلاحقة والسريعة والتي زادت من تشويق وإثارة الجمهور لمتابعة ما تبقى من حلقات المسلسل.

الحلقة 8 من مسلسل علاقة مشروعة

وكانت قد شهدت الحلقة الثامنة من مسلسل علاقة مشروعة العديد من الأحداث التشويقية، والتي بدأت بصدمة ومفاجأه غير متوقعة لعمرو وبثينه (ياسر جلال ومي عمر) بعد أن رأهم ابن خالة عاليا (داليا مصطفي) خلال تواجدهم على ضفاف النيل في أسوان، وذلك بعد أن قرر عمرو ان يأخذ بثينه معه لأسوان لحضور المؤتمر وقضاء وقت رومانسي سويا بعيدا عن زوجته الأولى عاليا.

إلا أن عمرو استطاع أن يتدارك الموقف سريعا بعد أن قام سريعا لابن خالة عاليا للسلام والتحية، وأكد له أنه في زيارة عمل وأن بثينه مجرد عميلة تجري مقابلة عمل على غرار المؤتمر الذي متواجد في أسوان خصيصا له، ومن بعدها طلب من بثينه أن تنصرف سريعا من المكان الذي كان يجلسان فيه وأن تنصرف وتلقى التحية عليه بشكل رسمي حتى ينفى وجود أي علاقة بينهم.

وقد استغل القائمين على المسلسل تصوير بعض المشاهد في أسوان، ما جعلهم يأخذون بعض اللقطات والكادرات الخاصة بالمسلسل والتي برزت جمال أسوان الساحر، وظهر هذا واضحا في جولات عمرو وبثينه (ياسر جلال ومي عمر) وهما يقضيا بعض الأوقات سويًا.

مسلسل علاقة مشروعة

وتدور أحداث مسلسل علاقة مشروعة في إطار اجتماعي، حيث يتورط عمرو (ياسر جلال) في علاقة مع بثينه (مي عمر) زوجة شريكة وصديق عمره السابقة ويتزوج منها سرًا دون علم صديقه وشريكة أمجد (مراد مكرم) ويضطر إلى تحويل زواجهم إلة زواج رسمي بعد أن أصبحت بثينه حامل.