الجمعة 31 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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«سفراء دولة التلاوة».. تلاوة عطرة للقارئ إبراهيم جمال القرجاوي من واشنطن (فيديو)

القارئ إبراهيم جمال
القارئ إبراهيم جمال القرجاوي

عرضت قناة “الناس” تلاوة عطرة بصوت القارئ إبراهيم جمال القرجاوي، بمدينة  واشنطن في أمريكا.

وتنقل قناة الناس تحت شعار "سفراء دولة التلاوة"، طوال شهر رمضان شعائر الصلاة من مختلف دول العالم بأصوات مصرية تحت شعار "سفراء دولة التلاوة" من المبتعثين من القراء والأئمة، إلى دول العالم المختلفة من وزارة الأوقاف.

وتعرض قناة "الناس" لقطات من إقامة شعائر الصلاة في عدد من دول العالم المختلفة، بأصوات القراء والأئمة المبتعثين من قبل وزارة الأوقاف إلى دول العالم المختلفة لإحياء الليالي الرمضانية وإقامة الصلاة وتعليم سكان هذه الدول تعاليم الدين الوسطى.

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