نائب محافظ قنا يتابع فعاليات منتدي الحوار الوطني بقرية كوم الضبع بوفد يتقدمه رئيس برلمان شباب مصر

تابع الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، فعاليات منتدي الحوار الوطني للشباب في نسخته الثانية بقرية كوم الضبع داخل مركز نقادة، والذي تنفذه وزارة الشباب والرياضة تحت شعار "فيما يفكر الشباب.. الحوار من الشباب للشباب" بمراكز الشباب على مستوى الجمهورية ، وذلك بحضور محمد محمود رئيس برلمان شباب مصر، و ماجد ميخائيل رئيس الهيئة البرلمانية بمحافظة قنا ومجموعة من أعضاء برلمان شباب مصر .

وحاضر فعاليات المنتدي الاستاذ محمود ياسين، الكادر البرلماني بوزارة الشباب والرياضة، موضحا أن المنتدي يتناول ثلاثة محاور رئيسية (السياسى، الاجتماعى، الاقتصادى) ومن خلالها يتم مناقشة عدد كبير من الموضوعات المختلفة التى تهم الشباب خلال يومي 29-30 من شهر مارس ، واكد ان الحوار خلق منصة للتعبير عن وجهات النظر وتقديم الأفكار خلال الجلسة وورش العمل.

وفي نهاية الورشة تم عمل جلسة نقاشية بتواجد نائب محافظ قنا،وقدم الترحيب بالحضور رئيس الهيئة البرلمانية بمحافظة قنا " ماجد ميخائيل " واكد علي ان الحوار يلقي أهمية كبيرة للدولة والشباب.

واستهل محمد محمود، رئيس برلمان شباب مصر، حديثه بنقل تحيات وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي للشباب، وان أهمية الحوار الوطني تأتي في دور كبير خصوصاً ان فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رحب بأقتراح بإشراف القضاء علي الانتخابات البرلمانية والرئاسية، ليأخذ الكلمة في الاخير نائب محافظ قنا وأكد انه سعيد بالجمع الشبابي والذي يعكس اهمية المنتدي الحوار الوطني لدي الشباب.

وأضاف "عمر"، أن فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية يعطي اهتمام كبير بالشباب ودمجهم فى منظومة العمل الوطني وتمكينهم فى جميع المجالات، وإطلاق عدد من المبادرات والتوجيهات لدعم الشباب سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا ورياضيا.

واستمع في الاخير إلى أفكار ومقترحات عدد كبير من شباب القرية وتناقش في بعض مشكلات القرية وجهود المحافظة في حل هذه المشكلات وتوضيح حيثيات العمل على حلها وشكر برلمان شباب مصر على جهوده في إنجاح منتدي الحوار الوطني للشباب في نسخته الثانية وتوصيل رؤية ومقترحات الشباب للقيادة السياسية.