الجمعة 31 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

نائب محافظ قنا يتابع فعاليات منتدي الحوار الوطني بقرية كوم الضبع بوفد يتقدمه رئيس برلمان شباب مصر

نائب محافظ قنا
نائب محافظ قنا

تابع الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، فعاليات منتدي الحوار الوطني للشباب في نسخته الثانية بقرية كوم الضبع داخل مركز نقادة، والذي تنفذه وزارة الشباب والرياضة تحت شعار "فيما يفكر الشباب.. الحوار من الشباب للشباب" بمراكز الشباب على مستوى الجمهورية ، وذلك بحضور محمد محمود رئيس برلمان شباب مصر، و ماجد ميخائيل رئيس الهيئة البرلمانية بمحافظة قنا ومجموعة من أعضاء برلمان شباب مصر .

وحاضر فعاليات المنتدي الاستاذ محمود ياسين، الكادر البرلماني بوزارة الشباب والرياضة، موضحا أن المنتدي يتناول ثلاثة محاور رئيسية (السياسى، الاجتماعى، الاقتصادى) ومن خلالها يتم مناقشة عدد كبير من الموضوعات المختلفة التى تهم الشباب خلال يومي 29-30 من شهر مارس ، واكد ان الحوار خلق منصة للتعبير عن وجهات النظر وتقديم الأفكار خلال الجلسة وورش العمل.

وفي نهاية الورشة تم عمل جلسة نقاشية بتواجد نائب محافظ قنا،وقدم الترحيب بالحضور رئيس الهيئة البرلمانية بمحافظة قنا " ماجد ميخائيل " واكد علي ان الحوار يلقي أهمية كبيرة للدولة والشباب.

واستهل محمد محمود، رئيس برلمان شباب مصر، حديثه بنقل تحيات وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي للشباب، وان أهمية الحوار الوطني تأتي في دور كبير خصوصاً ان فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رحب بأقتراح بإشراف القضاء علي الانتخابات البرلمانية والرئاسية، ليأخذ الكلمة في الاخير نائب محافظ قنا وأكد انه سعيد بالجمع الشبابي والذي يعكس اهمية المنتدي الحوار الوطني لدي الشباب.

وأضاف "عمر"، أن فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية يعطي اهتمام كبير بالشباب ودمجهم فى منظومة العمل الوطني وتمكينهم فى جميع المجالات، وإطلاق عدد من المبادرات والتوجيهات لدعم الشباب سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا ورياضيا.

واستمع في الاخير إلى أفكار ومقترحات عدد كبير من شباب القرية وتناقش في بعض مشكلات القرية وجهود المحافظة في حل هذه المشكلات وتوضيح حيثيات العمل على حلها وشكر برلمان شباب مصر على جهوده في إنجاح منتدي الحوار الوطني للشباب في نسخته الثانية وتوصيل رؤية ومقترحات الشباب للقيادة السياسية.

اقتصاد الاجتماعي الانتخابات البرلمانية الانتخابات البرلمانية والرئاسية الانتخابات

الأكثر قراءة

محمود عبدالمغنى: تجسيد «الأسد» محمد هارون وسام شرف على صدرى (حوار)

فى الليلة العاشرة.. آلاف المصلين يؤدون العشاء والتراويح بالجامع الأزهر

تفريغ كاميرات المراقبة للوقوف علي ملابسات العثور علي جثة بالمرج

مسلسل جعفر العمدة الحلقة 9.. تعرف على اسم شهرة بيومي فؤاد داخل السجن

حضرة العمدة الحلقة 9.. حُجة أرض باسيلي وراء سرقة منزل صلاح عبدالله

بالأسماء.. 15 مصابًا في حادث تصادم بطريق الإسكندرية مطروح

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

أسطورة هرقل.. كثير من الشجاعة والحظ

ماجد حبته

يوم أفقدنا كل الأعداء توازنهم

محمد المعتصم

إحنا كتير

مؤمن المحمدي

رمضان كريم

شيماء دهب

اللغة النوبية.. كلمة السر فى حرب أكتوبر

القس رأفت رؤوف الجاولي

ما معنى الصوم؟

مدحت بشاى

هوية الطفل.. وبناء المعرفة

عبد الرحيم طايع

السير باتجاه مى نورالشريف

صور

الإفطار السنوي للأزهر الشريف

أداء صلاة التراويح فى مسجد عمرو بن العاص اليوم 7 رمضان 1444

أبطال الساق الواحدة يواصلون تدريباتهم استعدادًا لدورى المبتورين والمشاركة فى بطولة كأس الأمم الإفريقية بمصر

محطة تل أبيب

المزيد

الشرطة الإسرائيلية: هدوء فى القدس أثناء صلاة الجمعة الثانية من رمضان

التوتر بين نتنياهو والولايات الأمريكية.. الخلفية والأسباب والتداعيات

الحرس الثورى الإيرانى يعلن مقتل أحد مستشاريه فى غارة إسرائيلية ضد سوريا