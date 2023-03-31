«سفراء دولة التلاوة».. قراءة هادئة لـ محمود عمر نصر من العاصمة الأرجنتينية (فيديو)

عرضت قناة “الناس” تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمود عمر نصر، بالعاصمة الأرجنتينية “بوينس آيرس”.

وتنقل قناة “الناس” تحت شعار "سفراء دولة التلاوة"، على مدار شهر رمضان شعائر الصلاة من مختلف دول العالم بأصوات مصرية من المبتعثين من القراء والأئمة، إلى دول العالم المختلفة من وزارة الأوقاف.

و تعرض القناة لقطات من إقامة شعائر الصلاة في عدد من دول العالم المختلفة، لإحياء الليالي الرمضانية وإقامة الصلاة وتعليم سكان هذه الدول تعاليم الدين الوسطى.