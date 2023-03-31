النائبة ميرال الهريدي: ذكرى العاشر من رمضان عبرة لكل عدو يستهان بقوة الدولة المصرية

تقدمت النائبة ميرال جلال الهريدي، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، وعضو لجنة الدفاع والأمن القومي، بالتهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، ووزيري الدفاع والداخلية، بمناسبة ذكرى انتصار العاشر من رمضان، قائلة: نستهل بتلك الذكرى العطرة انجازات الدولة المصرية التي تقوم بها في ظل ظروف استثنائية عصيبة حاولت فيها القيادة السياسية الثبات على خطى النهضة وتحقيق مشروعات قومية عملاقة تعود بالنفع علي المواطنين وتوفر لهم حياة كريمة.



ووجهت النائبة ميرال الهريدى التحية الي أسر وأمهات الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم دفاعاً عن الأرض والعرض، وقالت أن ما قدموة من تضحيات وبطولات ستظل في أذهاننا وستظل محفورة في وجداننا ولا يمكن ان ننساهم مهما مرت العصور .

وأكدت الهريدي، في بيان لها، أن ذكرى انتصار حرب اكتوبر المجيدة "العاشر من رمضان"، تبعث في نفس كل مصري معاني الفخر والعزة والانتصار على العدو المغتصب، ما يؤكد قوة وصلابة الجيش المصري الذي لا يخشى أي عدو يحاول الاعتداء على أرضه أو المساس بأمن واستقرار شعبه.



ولفتت أن انتصار أكتوبر سيظل جرس انذار وتنبيه لكل عدو تسول له نفسه المساس بأرض مصر، فهي تحت حماية المولى عز وجل واسود شجعان مستعدون للتضحية والفداء بأرواحهم في سبيل استقرار حياة كل مصري وأن يتمتع بالأمن والاستقرار.