الجمعة 31 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

العثور على جثة شاب بأحد شوارع المرج فى ظروف غامضة

جثة
جثة

تكثف الأجهزة الأمنية بالقاهرة جهودها لكشف غموض العثور على جثة شاب ملقاة في أحد الشوارع بمنطقة المرج، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة ومعرفة هل توجد شبهة جنائية من عدمه.

تلقى مأمور قسم شرطة المرج بلاغا من الأهالي بالعثور على جثة ملقاة في أحد الشوارع بدائرة قسم الشرطة، وبالانتقال تبين العثور على جثة شاب يدعى أحمد ر في العقد الثالث من العمر، وبالفحص تبين أنه يرتدي كامل ملابسه الداخلية والخارجية، كما تبين العثور على متعلقاته الشخصية، ولم يتم العثور على أي إصابات ظاهرية في الجثة.

وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي أصدرت قراراتها المتقدمة.

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