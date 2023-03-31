الجمعة 31 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

بسبب أولوية المرور.. حبس شقيقين لاتهامهما بإصابة سائق بزجاجة فى إمبابة

حبس
حبس

قررت النيابة العامة بشمال الجيزة، حبس شقيقين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بإصابة سائق بزجاجة بسبب أولوية المرور بإمبابة.

كان قد ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة يفيد بنشوب مشاجرة وإصابة شخص في إمبابة، بإجراء التحريات، تبين لرجال المباحث أن شقيقين تشاجرا مع سائق بسبب خلاف على أولوية المرور، مما أسفر عن إصابة السائق بجرح نتيجة الاعتداء عليه بزجاجة، وكانت قد تمكنت رجال المباحث من ألقاء القبض على المتهمين، وحُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

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