مسلسل جميلة الحلقة 9.. ريهام حجاج في أزمة مع شقيقتها بسبب هشام إسماعيل

عرضت الحلقة التاسعة من مسلسل جميلة منذ قليل، حيث شهدت الكثير من المشاهد والاحداث، ومنها زيارة أية شقيقة جميلة لوالدتها للإطمئنان عليها، لتجد جميلة، التي تدخل معها في مشادة وشجار بسبب ما فعله زياد زوج جميلة والذي يجسد دوره الفنان هاني عادل.

مسلسل جميلة الحلقة 9

ففي الحلقة الماضية أصطحب زياد عدد من البلطجية، من إجل الضغط على شريف زوج أية، والذي يقوم بدوره الفنان هشام إسماعيل، حتي يتنازل عن القضايا المرفوعة ضد جميلة، والإبتعاد عنها.

أشتبكت أية مع شقيقتها جميلة، في ظل وجود شيرة والاتهما، التي ثارت عليهم من أكل إيقاف الشجار، وفي نفس المشهد يأتي تليفون من مي صديقة أكرم شقيق جميلة، وهي تبكي تفيد بأن أكرم حاول الإنتحار بسبب فيديو شهيرة المسيئ.

أحداث مسلسل جميلة الحلقة 9

في مشهد آخر، صارح هشام والذي يجسد دوره الفنان أحمد وفيق، عبير صبري والتي تقوم بدور نرمين، طليقة زياد بأنه السبب في حرق السيارة، من أجل إيقاع زياد مع شريف، كما صارحها بأنه السبب في نشر الفيديو المسيئ لشهيرة على مواقع السوشيال ميديا.

وكان قد تزوج هشام من نرمين سرًا، الامر الذي قد يساهم في مزيد من الإثارة في الأحداث بالحلقات القادمة، خاصة أن شيري زوجة هشام والتي تجسد دورها الفنانة يسرا اللوزي، كانت تشك بكذب هشام عليها.

قصة مسلسل جميلة:

تجسد الفنانة ريهام حجاج، شخصية جميلة، وهي الشخصية الرئيسية للعمل، والتي تعمل وكيل نيابة في النيابة الإدارية، حيث تحارب الفساد في عملها وبيتها أيضًا.

تدخل جميلة الكثير من الصراعات التي تساهم في تشكيل أحداث المسلسل، من خلافات حول الميراث مع أفراد أسرتها أو خلافات مع طليقة زوجها والتي تقوم بدورها النجمة عبير صبري.

مواعيد عرض الحلقة التاسعة من مسلسل جميلة والقنوات الناقلة:

هناك الكثير من قنوات العرض لمسلسل جميلة، فمن المقرر أن تعرض قناة الحياة مسلسل "جميلة" عبر شاشتها في رمضان 2023 يومياً في الساعة 1:15 صباحاً، والإعادة الساعة 6:45 صباحًا.

كما تعرض قناة cbc المسلسل عبر شاشتها يومياً الساعة 6:15 مساء، فيما أعلنت قناة on أن المسلسل الرمضاني سيعرض يوميا الساعة 11:15 مساء، ويعاد الـ5 صباحًا.

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