ردًا على أزمة «تيك توك».. الصين تخضع منتجات رقائق ميكرون الأمريكية للفحص بسبب مخاطر أمنية

قالت صحيفة ساوث مورنينج تشيناي، إن حرب التكنولوجيا بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، وسعت صداها، وردت الصين على شركات الرقائق الأمريكية؛ حيث أطلق المنظم تحقيق الأمن السيبراني في منتجات ميكرون.

وأفادت الصحيفة الصينية، بأن الصين تخضع منتجات رقائق ميكرون الأمريكية للفحص بسبب مخاطر أمنية.

وأضافت: “هذه هي المرة الأولى التي تستهدف فيها الحكومة الصينية شركة أمريكية لأشباه الموصلات”.

وسبق أن حذرت شركة Micron المستثمرين من مخاطر استبعادهم من السوق الصينية.

زيادة التوترات بين أكبر اقتصادين في العالم

وتُجري هيئة مراقبة الإنترنت في الصين تحقيقًا للأمن السيبراني في المبيعات المحلية لشركة Micron Technology العملاقة لشرائح الذاكرة الأمريكية "لحماية الأمن القومي"، مما يشير إلى زيادة التوترات التقنية بين أكبر اقتصادين في العالم.

وقال مكتب مراجعة الأمن السيبراني التابع لإدارة الفضاء الإلكتروني في الصين (CAC) في بيان موجز، اليوم الجمعة، إن التحقيق، الذي يعد الأول على الإطلاق في شركة أجنبية من قبل المكتب، قد تم إطلاقه لحماية أمن سلسلة إمداد البنية التحتية للمعلومات الرئيسية، ومنع مخاطر أمن الفضاء الإلكتروني بسبب مشاكل المنتجات.

كما أنها المرة الأولى التي تستهدف فيها الحكومة الصينية شركة أمريكية لأشباه الموصلات، حيث تشدد واشنطن ضوابط التصدير على منتجات ومعدات الرقائق المتقدمة إلى الصين بشأن مخاوف تتعلق بالأمن القومي.

لا تزال قضية حظر تطبيق تيك توك الصيني في الولايات المتحدة الأمريكية، تثير الجدل عقب مضي واشنطن قدماً في خطة حظر تيك توك مع انضمام أحد أعضاء الكونجرس إلى الاحتجاجات الداعمة للتطبيق في البلاد.