محمود العسيلى يتألق فى أقوى السهرات الرمضانية بحضور نجوم الفن والإعلام

أحيا المطرب محمود العسيلى حفلًا غنائيًا من أقوى السهرات الرمضانية، بحضور نجوم الفن والإعلام ومشاهير المجتمع، والذى حملت معه لافتة "كامل العدد".

حيث قدم العسيلى عددًا كبيرًا من أغانيه المميزة التى تفاعل معها الحاضرون جميعًا، والذى تبلورت حول باقة مميزة ومتنوعة من أغانيه القديمة والحديثة المحببة لدى جمهوره فمنها: يا ناس، دوم دوم، يااااه زهرة معدية، في حتة تانية، اختراع، الدلوعة، حلم بعيد، أنت تقدر، ابن مصر، تارا رام وغيرها.

وحضر هذا الحفل نخبة من الفنانين والإعلاميين وصفوه من رجال وسيدات المجتمع فلعل أبرزهم: المطربان الكبيران إيهاب توفيق وحلمى عبدالباقى والفنان رامى وحيد، أحمد عبدالله محمود، عمرو عمروسي، المنتج هشام أبوشهبة، الإعلاميتان نهال الشناوى وهدير الشناوي، الموسيقى مودي كامل وآخرون، وذلك بعدسة المصور الفوتوغرافي طارق محمد.

ويذكر أن خيمة "صهللة" تشهد في الأيام القليلة المقبلة أقوى حفلات وسهرات رمضانية لهذا الشهر الرمضاني الكريم، ويرجع السبب لذلك بأن صناعه لديهم باع تاريخي شامخ في عالم الموسيقى الذي يجعلهم يبلورون بريقها من كافة محتوياتها الفنية فهم: السوبر ستار إيهاب توفيق والمنتج هشام أبوشهبة والشيف الإعلامية نهال الشناوي، فمن المتوقع بأن تشهد كافة السهرات الرمضانية المقبلة أقوى العروض الموسيقية لمجموعة من المطربين المميزين في مصر والوطن العربي.