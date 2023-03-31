نيللى كريم: أحمد عيد موهوب وملتزم وأى أحد يتمنى العمل مع هانى رمزى

ردت الفنانة نيللي كريم على سؤال الإعلامية أسما إبراهيم، حول مدى قبولها التمثيل مع الفنان هاني رمزي، إذا عرض عليها فيلم "الرجل الغامض بسلامته"، بعد نجاحها الأخير، قائلة: "إنها ستوافق بكل تأكيد، وهاني رمزي فنان جميل، وأنا بحبه وهو صديق عزيز لي، وعملنا مع بعض فيلمين "غبي منه فيه"، و"الرجل الغامض بسلامته".

وأضافت الفنانة نيللي كريم خلال لقائها ببرنامج حبر سري، المذاع عبر القاهرة والناس، أن ما يعطلها بالعمل مع الفنان هاني رمزي هو وجود عمل جيد واسكريبت جيد، معقبة: "هاني رمزي أي حد يتمنى يشتغل معاه".

وتابعت: "أنا عملت دور بطولة مع هاني، وإذا سيتم عرض عمل جديد، فبالتأكيد سأقوم بعمل دور بطولة مع هاني، وعندما يتواجد ورق جيد واسكريبت جيد، فإن الدورين يعتبران بطولة، ومن الممكن أن يوجد أربعة أدوار بطولة وخمسة".

ونفت حقيقة الشائعات التي تقال عن الفنان أحمد عيد، بأنه صعب في التعامل خلال الكواليس، ومنعزل دائمًا، مؤكدة أن أحمد عيد فنان جميل وملتزم جدًا، وموهوب، وعامل دور رائع وهو دور مسعود في مسلسل "عملة نادرة" ومفاجأة لكل الناس.