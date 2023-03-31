الجمعة 31 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

مركز جسور الثقافي ينظم حفلا موسيقيا

كنيسة الأسقفية الأنجليكانية
كنيسة الأسقفية الأنجليكانية

نظم المركز المسيحي الإسلامي للتفاهم والشراكة التابع للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية بالتعاون مع مركز جسور الثقافي وسفارة أيرلندا حفلاً موسيقياً لعرض الثقافات المختلفة باستخدام الموسيقى وذلك بكاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك.

شارك في الحفل الموسيقي عازفين وفنانين من المصريين ومن اللاجئين المقيمين بمصر من جنسيات وخلفيات مختلفة منهم سوريا واليمن وإثيوبيا وإريتريا وجنوب السودان بالإضافة إلى عازفين من أيرلندا، إذ عرض المشاركون مواهبهم وثقافاتهم من خلال الفنون المختلفة مثل الغناء والرقص والموسيقى التراثية.

جاء الحفل في سياق احتفالات سفارة أيرلندا بيوم القديس باتريك، إذ كان الغرض منها خلق صداقات بين الأشخاص المختلفة وتقدير التنوع بينهم والتعلم عن الثقافات المختلفة من خلال الموسيقى والفنون.

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