صلاح عبدالله: قناع الصعيدى المحافظ مسيطر على أفكارى بشكل غير مباشر

كشف الفنان القدير صلاح عبدالله، عن عدد من كواليس حياته الفنية والشخصية خلال لقاء تليفزيوني منذ قليل.

وقال "عبدالله"، خلال لقائه ببرنامج "أنا والقناع"، مع الإعلامية منى عبدالوهاب، والمُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم الجمعة: "لو بقيت مضطر تلبس شخص غير صلاح عبدالله، هلبس قناع عادل إمام في مواقف معينة، عادل إمام في مواقف معينة بيبقى حازم وحاد".

وأضاف: "ألبس برضو قناع أحمد آدم، ساعات بيبقى صدامي وأنا مش كده برضه، وساعات ده بيسبب ليا ضرر، وفي قناع ممكن ألبس فيه قناع محمود حميدة، عشان جواه طفل صغير، محمود حميدة يبان من بره حاجة جامدة".

وأوضح: "مقولتش همنع بناتي من دخول الوسط الفني، بس أنا عايش في الشغلانة وشايف المشقة، وأخطر حاجة في الشغلانة المشاكل النفسية والعصبية، بتنجحي بتعاني، وإللى تحت مش عارف يطلع، والشغلانة دي كلها مشقة، ومش عايز بنتي تمر بكده، وبنتي موهوبة".

وتابع: "قناع الصعيدي المحافظ مسيطر على أفكاري بشكل غير مباشر في بعض الأفكار، زي اللبس المعين، وأي أب بيخاف على بناته".