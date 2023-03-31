الجمعة 31 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

3 أيام مكسبها 10 جنيهات.. واحد من الناس يجبر بخاطر بائعة فول

لقطة من البرنامج
لقطة من البرنامج

التقى الإعلامي عمرو الليثي، بسيدة مصرية بسيطة "بائعة فول" في الشارع تدعى (عايدة) ببرنامج "واحد من الناس" المذاع عبر قناة الحياة، وقالت إنها تبلغ من العمر 57 سنة ولديها 3 أبناء.

وقالت "عايدة" إن ظروفها المعيشية صعبة وزوجها لا يعمل، وتعمل بائعة للفول النابت، متابعة: "بقالي 3 أيام مبعتش فول، غير بـ10 جنيهات".

وتابعت: "بصرف علاجي أن جوزي، والحمد لله، ربنا بيراضينا في آخر الشهر، متعرفش إزاي، وأصعب اللحظات لما الشهر يقرب وميكونش معانا فلوس للعلاج، بس الحمد لله عندنا رضي وإيمان".

وقدم الإعلامي عمرو الليثي، مبلغ 8 آلاف جنيه مساعدة من البرنامج للسيدة الطيبة، بينما عقبت السيدة بائعة الفول: "الحمد لله هجيب العلاج".

 

جدير بالذكر أن برنامج "واحد من الناس" مع الإعلامي الدكتور عمرو الليثي يقدم حملة خير لكل الناس خلال شهر رمضان.

ويجوب فريق العمل بالبرنامج في شوارع ومحافظات مصر كلها يومياً على مدار 30 يومًا من أيام رمضان، ويرصد أحلام الناس، ويحققها ليرسم البسمة على وجوه المصريين خلال حلقاته.

ومفاجأة واحد من الناس "سيارة المفاجآت" التي تحقق أماني وأحلام الناس يومياً وترسم البسمة علي شفاههم من خلال جوائز عينية ومالية كبيرة ورحلات عمرة مجانية، يذاع برنامج "واحد من الناس" في الرابعة عصرًا يوميًا قبل الإفطار طوال شهر رمضان على شاشة الحياة.

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