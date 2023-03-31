عدد متابعي الدراما الرمضانية أكبر بكثير من عدد من نتابعهم على صفحاتنا الشخصية، وأهم بكثير من أفكارنا المعلبة عن بعض النجوم، وبالتالي الحكم بأن مسلسلًا ما فشل هو كلام فاشل من الأساس، كل المسلسلات تتم مشاهدتها، لكن للأسف نحن لا ندرك أننا نتحرك في إطار أضيق من صفحاتنا على السوشيال ميديا التى يضيّقها مارك وشركاه لأسباب كثيرة، الكتيبة 101 لديه جمهور كبير بالفعل أكبر من الكام أكاونت الذين يقولون إنه مش متشاف، والذين ينتقدون محمد رمضان مثلا لا يهتمون بمعرفة إن الناس تتابعه وتنتظر الحلقات، أما الذين يقللون من مسلسل ضرب نار فلا يعرفون أن أحمد العوضي يحظى بمشاهدات جبارة في الصعيد وفي الخليج ولهجته هي الأقرب لكلامنا في الصعيد، حتى الذين قللوا من مسلسل الكبير وحاولوا ضربه لأنه مسح منافسيه العام الماضي، وحطم أسطورة البرنامج الذي لا يُقهر، وهو ما أزعج البعض، للأسف هؤلاء استعجلوا الهجوم عليه، طيب كنتم استنوا كام حلقة.. الكبير حتى الآن هو الأكثر متابعة ومنافسوه يظهرون في الصورة فقط في الفواصل الإعلانية.. الخلاصة إننا كتير فعلا وكل الأعمال متشافة.. وارد إنه يعجبك عمل ولا يعجبك آخر، ووارد إن اللي مش هيعجبك يعجب ناس تانية.. دي أزواق.. عموما اتفرج براحتك الخير كتير.



# للعام التالي على التوالي الممثل حاتم صلاح يضرب بقوة وإيفيهاته غير متوقعة، هذا الممثل اكتشاف، وظهوره كفيل بصنع الابتسامة، أتابعه في الكبير وفي الصفارة، تحية لأحمد مكي وأحمد أمين.. لولا ثقتهم في نفسهم ما منحوه الفرصة.

# النجم الموهوب هو من يهتم بمساحات الزملاء ويمنحهم الفرصة، بالمناسبة رغم الانتقادات التى كانت توجه للنجم أحمد السقا قديما لكن يحسب له أنه كان يسمح باستمرار بظهور ممثلين جامدين بجانبه ونجوم، خالد صالح مثلا ظهر معه أكثر من مرة رغم الحديث عن فارق الموهبة، لكنها الثقة بالنفس التى جعلت السقا يستفيد من وجود الموهوبين معه ويمنحهم الثقة، وهو ما يقوم به الآن نجوم كثيرون أدركوا أن عادل إمام نجم عظيم لأنه كان بيمنح الفرص بعكس محمد سعد الموهوب جدا اللي عنده مشاكل في أي عمل بسبب الكاستنج .. عموما كل الأعمال الناجحة في رمضان خلفها نجوم يثقون في أنفسهم ويمنحون الفرصة لآخرين.

# الكوماندا والحكمدار.. في الحلقة السابعة رقص المعازيم في فرح جابر الكوماندا ومهرة على صوت حكمدار الأغنية الشعبية عبدالباسط حمودة "يعجبني كلك"، وفي الحلقة الثامنة رقصت مهرة والكوماندا على أغنية على راحتك لعبدالباسط.. حاسس إن بعد ما ابن عم جابر يورطه في تجارة الأدوية المغشوشة هنسمع "أنا مش عارفني".

# حتى الآن صعبان علىّ "زيدان" حب مهرة وعمل كل حاجة وحاول يساعدها، وسابته واتجوزت جابر.. أنا مش متعود عليه في أدوار محمود الجندي وكمال أبورية.

# مفاجأة جعفر العمدة بالنسبة لكثيرين هي الفنانة القديرة "ليلي ونس"، التى تقوم بدور السيدة التى ربت أحمد داش ويتعامل معها باعتبارها والدته، التى منحها الله كرما ما بعده كرم في المسلسل، بداية من تمثيلها الرائع ونهاية بتصدرها محركات البحث لمعرفة هي صغرت إزاي.

# سوق الكانتو.. طه القماش اتقبض عليه بعد ما "راوية" حبته.. في نفس اليوم اللي رؤوف "مذكرات زوج" دخل القسم بعد خناقة حصلت مع فؤاد.

الصفارة.. أحمد أمين حاول يقنع أمه بأنه يسيب البلطجة فترفض لأنها عاملالهم هيبة، ولما يقول لآية سماحة وحاتم صلاح إنه مربي نمر، الموضوع يتغير وآية تحس إنها بتميل له لأنها عايزة شخص قوي.

الكبير.. مكي استعاد ذكرياته مع مربوحة قبل ما تتخطف.. ومربوحة سمعت كلمة "حبيبتي" من الكبير لأول مرة.

الكبير.. علاء مرسي ممثل رائع خسارة إنه يظهر في أدوار شرف على فترات.