الفاتيكان: خروج البابا فرنسيس من المستشفى غدًا السبت

قال المتحدث الرسمي باسم الفاتيكان، ماتيو بروني، إن البابا فرنسيس مخطط له أن يترك مستشفى "جميلي" غدًا السبت، عقب دخوله منذ أيام بسبب التهاب الشعب الهوائية.

وأضاف بروني في بيان: "من المخطط أن تتم عودة بابا الفاتيكان إلى منزل القديسة مارثا بالفاتيكان غدًا بناء على نتائج الاختبارات الأخيرة التي تم إجراؤها صباح اليوم".

وأوضح أن البابا فرنسيس حظي بيوم جيد أمس الخميس "بدورة سريرية عادية" وتناول على العشاء البيتزا "مع من ساعده خلال يوم دخوله المستشفى من الأطباء والممرضات والمساعدين وأفراد الأمن"، وتابع أنه في الصباح تناول البابا فرنسيس الإفطار وقرأ الصحف ثم عاد إلى العمل.

وأوضح مدير الإعلام في الكرسي الرسولي ماتيو بروني ظهر الجمعة، أنه بعد عودته إلى الفاتيكان، سيكون البابا حاضرًا الأحد لترؤس قداس الشعانين في ساحة القديس بطرس الذي يشكل بداية لأسبوع الآلام الذي يختتم باحتفالات الفصح.