الجمعة 31 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الفاتيكان: خروج البابا فرنسيس من المستشفى غدًا السبت

البابا فرنسيس
البابا فرنسيس

قال المتحدث الرسمي باسم الفاتيكان، ماتيو بروني، إن البابا فرنسيس مخطط له أن يترك مستشفى "جميلي" غدًا السبت، عقب دخوله منذ أيام بسبب التهاب الشعب الهوائية. 

وأضاف بروني في بيان: "من المخطط أن تتم عودة بابا الفاتيكان إلى منزل القديسة مارثا بالفاتيكان غدًا بناء على نتائج الاختبارات الأخيرة التي تم إجراؤها صباح اليوم".

وأوضح أن البابا فرنسيس حظي بيوم جيد أمس الخميس "بدورة سريرية عادية" وتناول على العشاء البيتزا "مع من ساعده خلال يوم دخوله المستشفى من الأطباء والممرضات والمساعدين وأفراد الأمن"، وتابع أنه في الصباح تناول البابا فرنسيس الإفطار وقرأ الصحف ثم عاد إلى العمل.

وأوضح مدير الإعلام في الكرسي الرسولي ماتيو بروني ظهر الجمعة، أنه بعد عودته إلى الفاتيكان، سيكون البابا حاضرًا الأحد لترؤس قداس الشعانين في ساحة القديس بطرس الذي يشكل بداية لأسبوع الآلام الذي يختتم باحتفالات الفصح.

البابا فرانسيس مستشفى روما عوده خروج

الأكثر قراءة

مصرع شخص فى مشاجرة بالأسلحة البيضاء بسبب لهو الأطفال بالفيوم

سوق الكانتو الحلقة 9.. أمير كرارة ينتقم من الخواجة ويحاول صلح جده

بالأسماء.. 15 مصابًا في حادث تصادم بطريق الإسكندرية مطروح

غدًا.. استكمال المرافعة فى محاكمة 18 متهمًا بقضية جلب المخدرات داخل البلاد

الكتيبة 101 الحلقة 9.. تحقق نبؤة الضابط نور وحق إسلام مش هيضيع (فيديو)

الفاتيكان: خروج البابا فرنسيس من المستشفى غدًا السبت

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

أسطورة هرقل.. كثير من الشجاعة والحظ

ماجد حبته

يوم أفقدنا كل الأعداء توازنهم

محمد المعتصم

إحنا كتير

مؤمن المحمدي

رمضان كريم

شيماء دهب

اللغة النوبية.. كلمة السر فى حرب أكتوبر

القس رأفت رؤوف الجاولي

ما معنى الصوم؟

مدحت بشاى

هوية الطفل.. وبناء المعرفة

عبد الرحيم طايع

السير باتجاه مى نورالشريف

صور

الإفطار السنوي للأزهر الشريف

أداء صلاة التراويح فى مسجد عمرو بن العاص اليوم 7 رمضان 1444

أبطال الساق الواحدة يواصلون تدريباتهم استعدادًا لدورى المبتورين والمشاركة فى بطولة كأس الأمم الإفريقية بمصر

محطة تل أبيب

المزيد

الشرطة الإسرائيلية: هدوء فى القدس أثناء صلاة الجمعة الثانية من رمضان

التوتر بين نتنياهو والولايات الأمريكية.. الخلفية والأسباب والتداعيات

الحرس الثورى الإيرانى يعلن مقتل أحد مستشاريه فى غارة إسرائيلية ضد سوريا