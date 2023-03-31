أسامة الأزهرى: الملا عثمان الموصلى شيخ قراء العراق وأحد المؤرخين

استعرض برنامج «رجال صدقوا» الذي يقدمه الإعلامي أحمد الدريني، وفي ضيافته الدكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، شخصية جديدة من العلماء العرب الذين درسوا في الأزهر ويعد من كبار شخصيات «رجال صدقوا» وهو الشيخ العراقي الملا عثمان الموصلي.

وأكد الدكتور أسامة الأزهري أن الشيخ الملا عثمان الموصلي من سادات الأئمة ومن الرجال الذين صدقوا من أرض العراق، مضيفًا: "وجدت صعوبة في الإلمام بأطراف الحديث عن هذا الإمام في دقائق وتلخيصها، كان شخصًا صاحب مواهب متباعدة وبعيدة وصاحب فنون، والملا عثمان الموصلي هو عجيب الشأن وحفظ القرآن بالقراءات العشر".

وتابع: "الشيخ الملا حرص على حفظ القرآن وتلقيه إلى أن مات، ودرس حديث البخاري والعلوم وتمكن فيها وكان له منحى مبتكر في المديح النبوي، وكان منشدًا ومبتهلًا وموسيقيًا ويعد من المبتكرين في فنون الأداء الموسيقي"، مؤكدًا أنه شيخ قراء العراق في القرآن وشيخ مادحي الجناب النبوي وأحد مؤرخى تاريخ الأزهر.