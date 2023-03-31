الجمعة 31 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس

البابا فرنسيس
البابا فرنسيس

سجل تحسن في صحة البابا فرنسيس الذي أدخل الى المستشفى في روما الأربعاء لتلقي العلاج من التهاب في الشعب الهوائية، وسيغادر المستشفى السبت على ان يترأس قداس الشعانين الأحد، وفق ما أعلن الفاتيكان الجمعة.

قرأ البابا البالغ 86 عاما والذي تسجل صحته "تحسنا واضحا" بحسب أطبائه، "بعض الصحف وعاود العمل" بعدما أمضى ليلة ثانية في مستشفى جيميلي في روما.

وأوضح مدير الإعلام في الكرسي الرسولي ماتيو بروني ظهر الجمعة أنه بعد عودته الى الفاتيكان، سيكون البابا حاضرا الأحد لترؤس قداس الشعانين في ساحة القديس بطرس والذي يشكل بداية لاسبوع الآلام الذي يختتم باحتفالات الفصح.

الخميس حرص الفريق الطبي على الطمأنة حيال صحة البابا مؤكدا ان علاج المضادات الحيوية يعطي النتائج المرجوة موضحا أنه قد يتمكن من مغادرة المستشفى "في الأيام المقبلة".

وقال الكاردينال جيوفاني باتيستا ري عميد مجمع الكرادلة لوكالة ادنكرونوس الجمعة "بحسب المعلومات التي بحوزتي، فان البابا سيغادر جيميلي غدا". لم يؤكد الفاتيكان ردا على اسئلة وكالة فرانس برس هذه المعلومات.

أدخل البابا الذي يعاني من مشاكل صحية مزمنة ويتنقل على كرسي نقال بسبب آلام في الركبة، الى المستشفى في الجناح المخصص للبابوات في الطابق العاشر من مستشفى جيميلي الجامعي الذي أدخل اليه البابا الراحل يوحنا بولس الثاني عدة مرات أيضا.

وانشىء هذا الجناح في 1981 ويضم سريرا وجهاز تلفزيون ومطبخا وحماما ومكتبا وتجهيزات طبية وكذلك كنيسة صغيرة، بحسب وسائل الإعلام.

صحة البابا فرنسيس البابا فرنسيس روما الشعب الهوائية الفاتيكان

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