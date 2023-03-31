الجمعة 31 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

معهد إعداد القادة ينظم جولة تعريفية وثقافية لمنطقة الأزهر وشارع المعز

معهد اعداد القاده
معهد اعداد القاده بحلوان

استقبل معهد إعداد القادة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، فضيلة الدكتور رمضان عبد الرازق عضو اللجنة العليا للدعوة الإسلامية بمشيخة الأزهر الشريف، ليتحاور مع شباب أعضاء هيئة التدريس وذلك ضمن فعاليات ملتقى “معًا نلتقي” وبمشاركة  200 من أعضاء هيئة التدريس، والذي يعقد تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وقيادة الدكتور كريم همام مدير المعهد، وإشراف الدكتور حسام الدين مصطفى الشريف، الدكتور عبد المنعم الجيلاني وكلاء المعهد.

وقال الدكتور كريم همام مدير معهد إعداد القادة أن هذا الملتقى يسهم فى التوعية بالعديد من القضايا المختلفة فى المجتمع المصري، والمساهمة فى محاربة الشائعات والأفكار الهدامة والمتطرفة، ويأتي ذلك انطلاقًا من الدور الحيوي والمحوري لشباب أعضاء هيئة التدريس بالجامعات فهم من يقودون قاطرة التعليم العالي فى مصر، وهم من يستثمرون في عقول الشباب.

كما أكد "همام" أن هذا الملتقى يأتي تأكيدًا على اهتمام القيادة السياسية ببناء الوعي وإعداد جيل من الكوادر الشبابية مؤهل بالعلم والمعرفة.

كما ناقش الشيخ الدكتور رمضان عبدالرازق خلال الجلسة الحوارية، وسطية الخطاب الدينى وكيفية مواجهة الأفكار المتطرفة والهدامة، مؤكدا في حديثه علي  الوسطية أن أمة الإسلام هي الأمة الوسط وهي خير أمة، مستشهداً بآيات من القرآن الكريم، " وكذلك جعلناكم أمةً وسطا".

وأوضح "عبد الرازق" أن الأمور كلها مبنية على الحب والوسطية، وكذلك أكد على  ضرورة الأمل والعمل والتيسير، مفيدًا ان الوسطية هي العدل، مستشهدا بقوله تعالى "حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ" لافتاً إلى أن ديننا لا يقبل المغالاة ولا التطرف في الأشياء، مؤكدا ان الله تعالى قال "لايُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا".

وقد أشار "عبد الرازق" إلى أن ديننا نهى عن التشدد، ودعا إلى الاعتدال والتوازن والوسطية، فأقوى سلاح يدمر العباد والبلاد هو اليأس، مستشهدا بالحديث الشريف  "خير الأمور أوسطها"، فقد ذكر أن الوسطية اعتدال بين التسيب والتشدد، وهي توازن بين خليلين، وحسنة بين سيئتين، واختتم الجلسة الحوارية بمقولة لسقراط حيث  قال" اجتنبوا الإفراط فى كل شئ فلا تبالغ"

وفي نهاية اللقاء تم فتح باب التساؤلات المختلفة وتم التحاور مع المتدربين والإجابة على كافة التساؤلات.

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أعضاء هيئة التدريس اهتمام القيادة السياسية الأزهر الشريف التعليم العالي في مصر التساؤلات الدكتور رمضان عبدالرازق القيادة السياسية القضايا المختلفة

رئيس التحرير

وائل لطفي

بعد الفاصل

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