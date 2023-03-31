ريال مدريد يعلن إصابة ميندى وغيابه عن الملاعب لمدة شهر

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، اليوم، تعرض لاعبه الفرنسي فيرلاند ميندي للإصابة.

ونشر نادي ريال مدريد بيانًا عبر موقعه الإلكتروني جاء فيه: "بعد الفحوصات التي أجريت للاعبنا فيرلاند ميندي من قبل الخدمات الطبية في ريال مدريد، تم تشخيصه بإصابة عضلية في النعل الأيسر.. التطور معلق".

وحسب صحيفة “آس" الإسبانية، فإن ميندي تعرض للإصابة في تدريبات الفريق، أمس الخميس، وذلك قبل مواجهة بلد الوليد في بطولة الدوري الإسباني، حيث لم يتمكن من إكمال التدريبات مع بقية زملائه، واضطر إلى ممارسة التمارين البدنية بشكل فردي.

مدة غياب فيرلاند ميندي والمباريات التي لن يُشارك فيها

وأشارت الصحيفة إلى أن ميندي سيغيب عن الملاعب لمدة شهر، ليتأكد غيابه عن مواجهة برشلونة يوم الأربعاء المقبل، في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، وأمام تشيلسي الإنجليزي في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، كذلك مباريات بلد الوليد وفياريال وقادش وسيلتا فيجو وجيرونا وألميريا في الدوري الإسباني.

وذكرت الصحيفة أن ريال مدريد سيواجه أزمة أمام بلد الوليد، حيث إن ناتشو فيرنانديز الذي اعتاد الإيطالي كارلو أنشيلوتي الدفع به في مركز الظهير الأيسر، سيغيب عن تلك المباراة بسبب تراكم الإنذارات، ليتبقى خياران في ذلك المركز، وهما الفرنسي إدواردو كامافينجا الذي يلعب في خط الوسط، والنمساوي ديفيد ألابا العائد من الإصابة.