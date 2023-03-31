«القوى العاملة» فى أسبوع.. فرص عمل وتدريب مهنى وانتقال تدريجى للعاصمة الإدارية

رصد «إنفوجراف» عن وزارة القوى العاملة، اليوم، نشاط الوزارة خلال الـ7 أيام الماضية، في الفترة من 24 حتى 30 مارس الجاري 2023، حيث باشر وزير القوى العاملة حسن شحاتة عمله من مقر العاصمة الإدارية، وتابع «الانتقال التدريجي» للعاملين، والتقى وفداً من المفوضية الأوروبية ناقش فيه سبل التعاون بين الطرفين في مجالات التدريب المهني والتشغيل وتبادل الخبرات.

وأعلنت الوزارة عن نشرة التوظيف نصف الشهرية، كما أعلنت عن عودة مستحقات عمالة مصرية في الأردن.. إلى التفاصيل.

العاصمة الإدارية:

باشر وزير القوى العاملة حسن شحاتة، مهام عمله، مع فريق العمل الفني بالوزارة، من داخل المقر الجديد في الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وتفقد الوزير المبني وتابع انتظام سير العمل، واستكمال إجراءات التسكين التدريجي للعاملين بالوزارة داخل المقر.

يأتي ذلك في إطار الاستعدادات الجارية نحو الانتقال بشكل كامل إلى العاصمة الإدارية، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.

وأشاد الوزير بالتجهيزات داخل المقر، وقال إنها تتمتع بأفضل التقنيات وأحدث النظم التكنولوجية لمواكبة تطورات العصر، بما يسهم في تقديم الخدمات للمواطنين بشكل أفضل وعاجل.

المفوضية الأوروبية

أكد وزير القوى العاملة حسن شحاتة أن الدولة المصرية تُرحب بالتعاون والتنسيق مع جميع الشركاء الاجتماعيين في الداخل والخارج فيما يخُص القضايا والملفات المشتركة في مجال العمل.

وقال الوزير إن توجهات الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي حريصة على وضع ملف التدريب المهني في مقدمة اهتماماتها، لضخ عِمالة مِصرية مُدربة في سوق العمل «الداخلي والخارجي»، موضحاً أن الاتحاد الأوروبي من الشركاء الاجتماعيين الأساسيين، مُتطلعاً إلى مزيد من التعاون وتبادل الخبرات والدعم الفني المتبادل، وإطلاق المشاريع الثنائية لصالح سوق العمل المصرية والأوروبية.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير بديوان عام الوزارة مع مارجريتس سكينياس نائب رئيس المفوضية الأوروبىة، والسفير كريستين برجر رئيس وفد الاتحاد الأوروبي لدى جمهورية مصر العربية، وماريا كانيلوبولو عضو المجلس، وصوفي فان هافيربيك رئيس التعاون بوفد الاتحاد الأوروبي، وجوهانس لانشر نائب المدير العام، ووفرانسيسكو جوكويم رئيس وحدة الجوار وتوسيع المفاوضات ولويجي يوريكا المبعوث الخاص للشؤون الخارجية والهجرة.

شباب القاهرة

أعلنت وزارة القوى العاملة، عن فتح باب التقديم على التدريب المهني، لشباب القاهرة على مِهن الخياطة والتفصيل، وصيانة الدش، والمحمول، والأجهزة المنزلية، والطاقة الشمسية، والتبريد والتكييف، ودورات في الحاسب الألي، واللغة الإنجليزية، وذلك بمركز تدريب مهني شهداء الكتيبة 103 صاعقة (بالشرابية سابقاُ).

وقالت "الوزارة" إنها تلقت تقريراً من أحمد عزازي مدير مديرية القوى العاملة بمحافظة القاهرة، بشأن تلك الدورات التدريبية المجانية، موضحاً توجيهات الوزير حسن شحاتة بالاستفادة من مركز تدريب الشرابية، وإمكانياته المتميزة، وتكثيف الدورات التدريبية للشباب على مِهن تحتاجها سوق العمل، وتوفير فرص عمل وجوائز للمتفوقين، ومساعدتهم في إقامة مشروعات صغيرة لهم، وذلك في إطار الخطة التدريبية المهنية الجديدة "2022/ 2023"، التي أطلقها الوزيرحسن شحاتة، وتُنفذها المديريات عن طريق 75 مركز تدريب ثابت ومتنقل على مستوى الجمهورية.

* نشرة التوظيف

أعلنت وزارة القوى العاملة في بيان لها، عن تلقيها طلبات من 40 شركة قطاع خاص في 12 محافظة لشغل 1845 وظيفة خالية، في عدد من التخصصات، منها لذوى القدرات الخاصة، برواتب تبدأ من 2700 جنيه شهريا، فضلا عن التأمين الصحي والاجتماعي، وذلك للتقديم عليها خلال شهر أبريل المقبل، كما أعلنت الوزارة عن توفير 295 فرصة عمل بفروع شركة أمان لتمويل المشروعات بـ7 محافظات، للعمل بوظيفة إخصائى مسئول ائتمان، للشباب من الجنسين براتب يبدأ من 3000 جنيه، بالإضافة إلى الحوافز والبدلات، وتعقد المقابلات الشخصية بمقرات تلك الشركة بتلك المحافظات، ويأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بتوفير فرص عمل حقيقية ولائقة للشباب من الجنسين ودخولهم سوق العمل من خلالها والاستفادة من قدراتهم وإمكانياتهم وتوفير افضل الخدمات الممكنة لهم.

المرأة وسوق العمل

قالت وزارة القوى العاملة، في بيان، لها أنها بدأت في تنفيذ "مشروع دعم وإدماج النوع الاجتماعي في مجال العمل"، تنسيقا مع الإدارة العامة لشئون المرأة والطفل بالوزارة، في إطار حرصها على تمكين المرأة اقتصادياً وتعزيز مشاركتها في سوق العمل داخل محافظات "الإسكندرية- أسوان- جنوب سيناء- الوادي الجديد"، وذلك في إطار أيضا الخطة الاستثمارية بالتعاون مع وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والمالية.

عمالنا في الأردن

أعلنت وزارة القوى العاملة في بيان لها عن أن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالعاصمة الأردنية عمان، تابع مع المسئولين بمؤسسة الضمان الاجتماعي بالأردن- استكمالا لما تم تحويله سابقا- عملية تحويل القائمة الـ 119 من مستحقات الضمان الاجتماعي لنحو 34 عاملاً مصرياً لدى "المؤسسة" غادروا عمان نهائيا.

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