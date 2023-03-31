إزالة عدة تعديات وبناء مخالف في حملات بالدقهلية

تابع الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية جهود الوحدات المحلية لمراكز ومدن المنصورة وحي غرب المنصورة والسنبلاوين وميت غمر والمنزلة والمطرية وبلقاس وتمي الأمديد ومنية النصر ونبروه في رفع الإشغالات لتيسير الحركة المرورية وإزالة التعديات والبناء المخالف وفحص تراخيص البناء واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وقال اللواء سمير صدقي رئيس مركز ومدينة المنصورة، إنه تم تكليف دكتور مني المتبولي نائب رئيس المركز بمتابعة تنفيذ أعمال حملة إزالة الأكشاك التي أقيمت أسفل كوبري سندوب وتم وضعها دون ترخيص وبشكل عشوائي وإزالتهم على الفور وتنظيف المكان واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات، كما تم متابعة أعمال إزاله في المهد لتعدي بالبناء على أرض زراعية مساحتها 120 متر بقرية بلجاي التابعة للوحدة المحلية بنقيطة عبارة عن بناء غرف بالبلوك الأبيض والمونة الأسمنتية وتمت الإزالة على الفور واتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك.

وقال أحمد عبد العظيم رئيس مركز ومدينة السنبلاوين إنه تم إزالة عدد من الإشغالات العشوائية التي تسبب إعاقة حركة المرور والمشاه بشوارع المدينة، كما تم تنفيذ إزالة فورية لأحد المواطنين بناحية قرية غزالة بنطاق الوحدة القروية قام ببناء غرفه مساحة ٣٠م مربع مضافه للخدمات وتمت الإزاله على نفقة المخالف.

و قال اللواء وجدي الجرواني رئيس مركز و مدينة ميت غمر انه تم متابعة تنفيذ حملة للمرور والتفتيش على شون الخرده والتببيه على المخالفين من اصحاب الشون برفع المخلفات من الطريق العام كما تم المرور على الفروشات والمحلات للتنبيه بعدم رش المياه حفاظا على الطبقه الاسفلتيه وكذا متابعه بعض الانشطه للتاكد من الالتزام بالاشتراطات البيئيه وتم تحرير عدد المحاضر البيئية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمه حيال المخالفين

كما قال محمد عبد الباقي رئيس مركز ومدينة منيه النصر انه تم متابعة تنفيذ اعمال إزالة شدة خشبية وحديدية لصبة أعمدة بالدور الثالث العلوي بالمدينة وكذا إزالة شدة خشبية لأعمدة الدور الرابع العلوي بميت الخولي مؤمن علي مساحة 200 متر مربع وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفة..



و قال محمد البسيوني رئيس مركز ومدينة نبروه انه تم تكليف عاطف سعد نائب رئيس المركز بمتابعة أعمال البناء والتأكد من وجود رخصة ومطابقتها على الطبيعة والتزامها بشروط البناء وذلك لسرعة اتخاذ الاجراءات حيال ايقاف اية اعمال مخالفة فو

جانب من إزالة التعديات

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