الكورة في رمضان.. منتخب مصر يتعادل مع الكويت استعدادا لمونديال 2018

تعادل منتخب مصر مع نظيره الكويتي بهدف لكل منهما في المباراة الودية التي أقيمت في اعتزال النجم بشار عبد الله يوم 9 رمضان الموافق 25 مايو 2018 باستاد جابر الأحمد بالكويت، وأدارها الحكم الروماني أوفيديو هايتجان.

الهدف الكويتي جاء مبكرا عندما انقض فهد الأنصاري على كرة عرضية أمام المرمى وسددها داخل شباك شريف إكرامي، وفي الدقيقة 31 قطع شيكابالا الكرة في منتصف الملعب وانطلق حتى دخل منطقة الجزاء وراوغ مدافغ وسدد يسراه بجوار القائم.

في الدقيقة 62 انطلق فيصل الحربي في الجانب الأيمن ومرر كرة عرضية سددها المهاجم بجوار القائم الأيسر، ومن هجمة مرتدة في الدقيقة 68 انطلق فيصل الحربي من منتصف الملعب ووصل إلى منطقة الجزاء وسدد كرة قوية أبعدها شريف إكرامي إلى ركنية.

في الدقيقة 74 تصدى فيصل الحربي لركلة حرة خارج منطقة الجزاء وسدد الكرة من فوق الحائط البشري لكنها ارتدت من القائم الأيسر، وفي الدقيقة 81 وصلت الكرة إلى محمود كهربا داخل منطقة الجزاء ومررها عرضية أرضية وسددها أيمن أشرف داخل المرمى مسجلا هدف التعادل للفراعنة.

بدأ الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة الأرجنتيني هيكتور كوبر المباراة بتشكيل مكون من شريف إكرامي في حراسة المرمى وعمر جابر وعلي جبر ومحمود حمدي الونش وكريم حافظ في الدفاع وشيكابالا وطارق حامد ومحمود عبد العزيز وعمرو وردة في الوسط ورمضان صبحي وأحمد حسن كوكا في الهجوم .

وفي الشوط الثاني، قام كوبر بإجراء ستة تغييرات، حيث شارك عبد الله السعيد وأحمد جمعة بدلا من شيكابالا وأحمد حسن كوكا في الدقيقة 46 ثم لعب محمود تريزيجيه بدلا من عمرو وردة في الدقيقة 56 وأيمن اشرف بدلا من كريم حافظ في الدقيقة 63 ولعب محمود كهربا بدلا من محمود عبد العزيز في الدقيقة 67 ومروان محسن بدلا من رمضان صبحي في الدقيقة 78.