إحباط تهريب «تليسكوب أسلحة» و22 ألف جنيه بمطار سوهاج

تمكن رجال جمرك مطار سوهاج الدولي برئاسة ممدوح عبدالشافي مقلد، من ضبط محاولة تهريب منظار (تليسكوب) وكمية من النقد المصري بالمخالفة لأحكام قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 وقرار وزير الداخلية رقم 1300 لسنة 2019 وقانون الجمارك رقم 207 لسنه 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

البداية في أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من جدة، اشتبه في راكب مصري الجنسية، وبتمرير حقائبه على جهاز الفحص بالأشعة Xray تلاحظ وجود أجسام معتمة ومتماثلة.

جرى تشكيل لجنة لتفتيش الحقائب يدويًا، وتبين وجود منظار (تليسكوب) يمكن تركيبه على الأسلحة و٢٢ ألف جنيه مصري مخبأة بين طيات ملابسه يصعب الوصول إليها.

وقرر محمد متولى مدير عام جمارك الأقصر والفروع، اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر ضبط جمركي رقم ٥ لسنة ٢٠٢٣، وجرى تحريز المضبوطات.