الجمعة 31 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

إحباط تهريب «تليسكوب أسلحة» و22 ألف جنيه بمطار سوهاج

الشحات غتوري
الشحات غتوري

تمكن رجال جمرك مطار سوهاج الدولي برئاسة ممدوح عبدالشافي مقلد، من ضبط محاولة تهريب منظار (تليسكوب) وكمية من النقد المصري بالمخالفة لأحكام قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 وقرار وزير الداخلية رقم 1300 لسنة 2019 وقانون الجمارك رقم 207 لسنه 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

البداية في أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من جدة، اشتبه في راكب مصري الجنسية، وبتمرير حقائبه على جهاز الفحص بالأشعة Xray تلاحظ وجود أجسام معتمة ومتماثلة.

جرى تشكيل لجنة لتفتيش الحقائب يدويًا، وتبين وجود منظار (تليسكوب) يمكن تركيبه على الأسلحة و٢٢ ألف جنيه مصري مخبأة بين طيات ملابسه يصعب الوصول إليها.

وقرر محمد متولى مدير عام جمارك الأقصر والفروع، اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر ضبط جمركي رقم ٥ لسنة ٢٠٢٣، وجرى تحريز المضبوطات.

 

إجراءات تفتيش الركاب إحباط أحب ادارة اجسام ارة استيرا آشعة آفة

رئيس التحرير

وائل لطفي

بعد الفاصل

الأكثر قراءة

بالأسماء.. 15 مصابًا في حادث تصادم بطريق الإسكندرية مطروح

«التايم» تكشف خطط التصعيد الأمنى فى أمريكا بعد توجيه اتهام جديد لترامب

ضخ 50 طن أرز بالمعارض في دمياط

وزير الرى: طوارئ لضمان مناسيب الترع والمصارف خلال فترة أقصى الاحتياجات

كان يعانى من مرض نفسى.. انتحار شاب فى أبوقرقاص بالمنيا

ضبط 69 سلاحًا ناريًا و290 قضية مخدرات خلال 24 ساعة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شيماء دهب

اللغة النوبية.. كلمة السر فى حرب أكتوبر

القس رأفت رؤوف الجاولي

ما معنى الصوم؟

مدحت بشاى

هوية الطفل.. وبناء المعرفة

عبد الرحيم طايع

السير باتجاه مى نورالشريف

أحمد عاطف

من الكتيبة 101

د. محمد عفيفي

أبوالحسن الندوى «1-2»

محمد عبدالناصر

نظرية المؤامرة فى دراما رمضان

محمد المعتصم

الراديو بيضحك فى رمضان

صور

الإفطار السنوي للأزهر الشريف

أداء صلاة التراويح فى مسجد عمرو بن العاص اليوم 7 رمضان 1444

أبطال الساق الواحدة يواصلون تدريباتهم استعدادًا لدورى المبتورين والمشاركة فى بطولة كأس الأمم الإفريقية بمصر

محطة تل أبيب

المزيد

الجيش الإسرائيلى يفرض إغلاقًا على الضفة الغربية ومعابر غزة خلال عيد الفصح

إسرائيل تنظر الموافقة على تعيين قنصل عام لدى إسطنبول.. الأحد

وزير الخارجية الإسرائيلى: إيران لا تشكل خطرًا علينا فقط