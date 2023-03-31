الجمعة 31 مارس 2023
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محطة تل أبيب

الجيش الإسرائيلى يفرض إغلاقًا على الضفة الغربية ومعابر غزة خلال عيد الفصح

الجيش الإسرائيلي
الجيش الإسرائيلي يفرض إغلاقًا على الضفة الغربية

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، عن أنه سيتم فرض إغلاق عام على مناطق الضفة الغربية والمعابر مع قطاع غزة المحاصر، بدءًا من يوم الأربعاء المقبل، وذلك بمناسبة عيد الفصح اليهودي.

وقال الجيش الإسرائيلي، إن الإغلاق جاء بناءً على توجيهات من القيادة السياسية، بالإضافة إلى عقد تقييم للأوضاع، حسبما نشرت صحيفة «معاريف» الإسرائيلية.

وأوضح أن الإغلاق يستمر حتى يوم السبت، الموافق 8 أبريل المقبل، وبعدها سيتم رفعه لمدة 3 أيام، على أن يجرى فرضه مرة أخرى بدءًا من مساء يوم 11 أبريل المقبل، وحتى اليوم التالي.

إسرائيل الجيش الإسرائيلي غزة قطاع غزة عيد الفصح عيد الفصح اليهودي

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