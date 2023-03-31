الجيش الإسرائيلى يفرض إغلاقًا على الضفة الغربية ومعابر غزة خلال عيد الفصح

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، عن أنه سيتم فرض إغلاق عام على مناطق الضفة الغربية والمعابر مع قطاع غزة المحاصر، بدءًا من يوم الأربعاء المقبل، وذلك بمناسبة عيد الفصح اليهودي.

وقال الجيش الإسرائيلي، إن الإغلاق جاء بناءً على توجيهات من القيادة السياسية، بالإضافة إلى عقد تقييم للأوضاع، حسبما نشرت صحيفة «معاريف» الإسرائيلية.

وأوضح أن الإغلاق يستمر حتى يوم السبت، الموافق 8 أبريل المقبل، وبعدها سيتم رفعه لمدة 3 أيام، على أن يجرى فرضه مرة أخرى بدءًا من مساء يوم 11 أبريل المقبل، وحتى اليوم التالي.