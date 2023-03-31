مباحث القاهرة تضبط أجنبيًا يتاجر فى العملات النقدية

نجح رجال الأمن في ضبط أحد الأشخاص، أجنبي الجنسية، لقيامه بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي بمنطقة مدينة نصر.

أكدت معلومات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول"، مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث، بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، متخذاً من دائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وعثر بحوزته على «مبالغ مالية عملات "محلية- أجنبية"، وبمواجهته اعترف بحيازته المبالغ المالية المضبوطة بقصد الاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية، حيث يقوم بتجميع العملات الأجنبية من المتعاملين معه والمحيطين به "من حاملى ذات جنسيته" ويقوم بإعادة بيعها بالعملة المحلية بسعر السوق السوداء بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.