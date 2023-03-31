موعد إجازات شهر إبريل 2023 في المدارس.. وأجندة إجازات العام

يبدأ غدا السبت شهر إبريل لذلك تتصاعد حدة البحث عن موعد إجازات شهر أبريل 2023 في المدارس عبر كافة المنصات الإلكترونية سواء من قبل الطلاب أو المدرسين أو أولياء الأمور في كافة محافظات الجمهورية خاصة مع شهر رمضان المبارك وعدد ساعات الصيام الطويلة خلال اليوم لذلك يرغب قطاع عريض في معرفة الإجازات الرسمية والأسبوعية.

موعد إجازات شهر أبريل 2023 فى المدارس

تمنح الدولة إجازة رسمية للموظفين في الإجازات الرسمية مدفوعة الأجر ويتم تعطيل العمل في كافة الهيئات والمؤسسات الحكومية من بينها المدارس والجامعات لذلك يمكن حصر الاجازات خلال شهر إبريل فيما يلي: -

يوم السبت 1 إبريل 2023.. إجازة أسبوعية لمدارس الفترة الواحدة.

يوم الجمعة 7 إبريل 2023.. إجازة أسبوعية لجميع المدارس.

يوم السبت 8 إبريل 2023.. إجازة أسبوعية لمدارس الفترة الواحدة.

يوم الجمعة 14 إبريل 2023.. إجازة أسبوعية لجميع المدارس.

يوم الأحد 16 إبريل 2023.. إجازة عيد القيامة للأقباط فقط.

يوم الاثنين 18 إبريل 2023.. إجازة رسمية شم النسيم.

يوم الأربعاء 20 إبريل 2023.. إجازة وقفة عيد الفطر المبارك.

يوم الخميس 21 إبريل 2023.. إجازة رسمية عيد الفطر.

يوم الجمعة 22 إبريل 2023.. إجازة رسمية عيد الفطر.

يوم السبت 23 إبريل 2023.. اجازة رسمية عيد الفطر.

يوم الاثنين 25 إبريل 2023.. إجازة رسمية عيد تحرير سيناء.

يوم الجمعة 20 إبريل 2023.. إجازة أسبوعية لجميع المدارس.

أجندة الإجازة الرسمية المتبقية في عام 2023



يقودنا السؤال المتكرر عن موعد إجازات شهر أبريل 2023 في المدارس عن التساؤل عن أجندة الاجازات الرسمية للعام والتي تم الإعلان عنها عبر الموقع الإعلامي لرئاسة الجمهورية مدفوعة الأجر لكافة موظفي الهيكل الإداري للدولة خلال العام الحالي 2023 وهي كما يلي: -



يوم الاثنين 17 إبريل 2023 إجازة شم النسيم.

يوم الجمعة 21 إبريل _ الأحد 23 أبريل 2023 إجازة عيد الفطر المبارك.

يوم الثلاثاء 25 إبريل 2023 إجازة عيد تحرير سيناء.

يوم الاثنين 1 مايو 2023 إجازة عيد العمال.

يوم الثلاثاء 27 يونيو _1 يوليو 2023 إجازة عيد الأضحى.

يوم الجمعة 30 يونيو 2023 إجازة ثورة 30 يونيو.

يوم الأربعاء 19 يوليو 2023 إجازة رأس السنة الهجرية.

يوم الأحد 23 يوليو 2023 إجازة عيد ثورة 23 يوليو.

يوم الأربعاء 27 سبتمبر 2023 إجازة عيد المولد النبوي الشريف.

يوم الجمعة 6 أكتوبر 2023 عيد القوات المسلحة 6 أكتوبر.

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