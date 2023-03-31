الجمعة 31 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

لا تقسو على صوتك وتجنب هذه الأطعمة.. نصائح «الطاروطى» لقرّاء القرآن الكريم

عبدالفتاح الطاروطي
عبدالفتاح الطاروطي

قال الشيخ عبدالفتاح الطاروطي، إن قارئ القرآن يجب أن يتعامل بطبيعته مع القراءة وألا يشعر بوجود أي قيود، وأن يتعامل مع صوته حسب مقتضيات الظروف.

وأضاف الطاروطي خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر» المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية: «قارئ القرآن الكريم لا يجب أن يتعصب على صوته، أيقظ صوتك كما يوقظ الأب طفله.. طبطب عليه ودلعه لحد ما يستيقظ ويفوق، لكن لما تخبطه وتفزعه هتبقى مشكلة كبيرة، القسوة على الصوت أمر خاطئ، والصوت يجب التعامل معه بتدرج».

وحول الأطعمة التي يجب تجنبها قبل القراءة، قال: «لا يجب تناول الأطعمة الحارة (الحراقة) لأنها مضرة بالصوت مثل الفلفل والشطة والتقلية، كما يجب تجنب تناول الأطعمة المسبكة، فالقارئ عليه تناول الأكل الصحي بعيدًا عن الدهون والأشياء التي تعلق بالأحبال الصوتية، وعند تناول القهوة لا يجب أن تكون بوش بسبب آثارها، وينصح بتناولها مغلية حتى تقطع البلغم وتشد الأحبال الصوتية».

عبدالفتاح الطاروطي الشيخ عبدالفتاح الطاروطي قارئ القرآن قراءة القرآن برنامج صباح الخير يا مصر صباح الخير يا مصر

رئيس التحرير

وائل لطفي

بعد الفاصل

الأكثر قراءة

بالأسماء.. 15 مصابًا في حادث تصادم بطريق الإسكندرية مطروح

البنك الأهلى المصرى ينفى إصدار أوعية ادخارية جديدة بعائد مرتفع 25% أو 30%

نسى سيارته مفتوحة فى مدينة نصر فاختفت الـ650 ألف جنيه

اللغة النوبية.. كلمة السر فى حرب أكتوبر

ضبط سائق حافلة وقف يسار الطريق الدائري لإنزال الركاب

الكيلو بـ71 جنيهًا للمستهلك.. أسعار الدواجن اليوم فى الأسواق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شيماء دهب

اللغة النوبية.. كلمة السر فى حرب أكتوبر

القس رأفت رؤوف الجاولي

ما معنى الصوم؟

مدحت بشاى

هوية الطفل.. وبناء المعرفة

عبد الرحيم طايع

السير باتجاه مى نورالشريف

أحمد عاطف

من الكتيبة 101.. متاريس مصر ورصاصات أجسادنا التي سكنت غيرنا

د. محمد عفيفي

أبوالحسن الندوى «1-2»

محمد عبدالناصر

نظرية المؤامرة فى دراما رمضان

محمد المعتصم

الراديو بيضحك فى رمضان

صور

الإفطار السنوي للأزهر الشريف

أداء صلاة التراويح فى مسجد عمرو بن العاص اليوم 7 رمضان 1444

أبطال الساق الواحدة يواصلون تدريباتهم استعدادًا لدورى المبتورين والمشاركة فى بطولة كأس الأمم الإفريقية بمصر

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تنظر الموافقة على تعيين قنصل عام لدى إسطنبول.. الأحد

وزير الخارجية الإسرائيلى: إيران لا تشكل خطرًا علينا فقط

أمريكا ترد على اتهامات تمويلها الاحتجاجات الإسرائيلية للإطاحة بنتنياهو