لا تقسو على صوتك وتجنب هذه الأطعمة.. نصائح «الطاروطى» لقرّاء القرآن الكريم

قال الشيخ عبدالفتاح الطاروطي، إن قارئ القرآن يجب أن يتعامل بطبيعته مع القراءة وألا يشعر بوجود أي قيود، وأن يتعامل مع صوته حسب مقتضيات الظروف.

وأضاف الطاروطي خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر» المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية: «قارئ القرآن الكريم لا يجب أن يتعصب على صوته، أيقظ صوتك كما يوقظ الأب طفله.. طبطب عليه ودلعه لحد ما يستيقظ ويفوق، لكن لما تخبطه وتفزعه هتبقى مشكلة كبيرة، القسوة على الصوت أمر خاطئ، والصوت يجب التعامل معه بتدرج».

وحول الأطعمة التي يجب تجنبها قبل القراءة، قال: «لا يجب تناول الأطعمة الحارة (الحراقة) لأنها مضرة بالصوت مثل الفلفل والشطة والتقلية، كما يجب تجنب تناول الأطعمة المسبكة، فالقارئ عليه تناول الأكل الصحي بعيدًا عن الدهون والأشياء التي تعلق بالأحبال الصوتية، وعند تناول القهوة لا يجب أن تكون بوش بسبب آثارها، وينصح بتناولها مغلية حتى تقطع البلغم وتشد الأحبال الصوتية».