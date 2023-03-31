الجمعة 31 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الرئيس السيسى يهنئ محمد بن زايد على التعيينات القيادية الجديدة بالإمارات

الرئيس السيسي ومحمد
الرئيس السيسي ومحمد بن زايد

أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي اتصالًا هاتفيًا مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.

وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس السيسي تقدم بالتهنئة لشقيقه الشيخ محمد بن زايد على التعيينات القيادية الجديدة التي أجراها في دولة الإمارات، معرباً عن خالص التمنيات بأن تعزز هذه الخطوة مسيرة دولة الإمارات نحو المزيد من الازدهار والتقدم والرخاء لشعبها الشقيق، في ظل القيادة الحكيمة للشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات.

ومن جانبه، أعرب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن تقديره للفتة الأخوية الكريمة من الرئيس السيسي، معربًا عن خالص تمنيات الإمارات، قيادة وشعبًا، بدوام الأمن والاستقرار والازدهار لمصر.

رئيس التحرير

وائل لطفي

بعد الفاصل

الأكثر قراءة

الرئيس السيسى يهنئ محمد بن زايد على التعيينات القيادية الجديدة بالإمارات

سيولة مرورية فى شوارع وميادين القاهرة والجيزة

مصادر كنسية: البابا تواضروس يترأس قداس شم النسيم في دير الأنبا بيشوي

«إفطار المنتصرين».. تعرف على طعام الجنود في رمضان بأول أيام حرب 1973

أخبار فاتتك.. تعليق «الخطيب» بعد الوعكة الصحية الأخيرة.. وتظاهرات حادة تضرب فرنسا

وصفه «بنس» بالفضيحة.. «القاهرة الإخبارية» ترصد تطورات اتهام ترامب (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

أبوالحسن الندوى «1-2»

محمد عبدالناصر

نظرية المؤامرة فى دراما رمضان

محمد المعتصم

الراديو بيضحك فى رمضان

ماجد حبته

تشارلز خارج بريطانيا!

خالد عكاشة

بيلاروسيا.. هل تدخل الحرب من بوابة النووى التكتيكى؟

محمد المعتصم

جعفر العمدة

محمد العسيري

مقام الست خضرة وسرها الباتع

ماجد حبته

الأزهر لم يفسد الاحتفال بعيده

صور

الإفطار السنوي للأزهر الشريف

أداء صلاة التراويح فى مسجد عمرو بن العاص اليوم 7 رمضان 1444

أبطال الساق الواحدة يواصلون تدريباتهم استعدادًا لدورى المبتورين والمشاركة فى بطولة كأس الأمم الإفريقية بمصر

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تنظر الموافقة على تعيين قنصل عام لدى إسطنبول.. الأحد

وزير الخارجية الإسرائيلى: إيران لا تشكل خطرًا علينا فقط

أمريكا ترد على اتهامات تمويلها الاحتجاجات الإسرائيلية للإطاحة بنتنياهو