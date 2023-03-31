الجمعة 31 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

أخبار فاتتك.. تعليق «الخطيب» بعد الوعكة الصحية الأخيرة.. وتظاهرات حادة تضرب فرنسا

اخبارفاتتك
اخبارفاتتك

شهدت الساعات الماضية عددًا من الأخبار السياسية والرياضية والفنية والاجتماعية، وتستعرض «الدستور» أبرزها من خلال نشرة «أخبار فاتتك».

أول تعليق من الخطيب بعد الوعكة الصحية الأخيرة

محمود الخطيب

وجّه الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، الشكر الخالص لكل من سأل عنه وحاول الاطمئنان عليه، بعد الأزمة الصحية التي تعرض لها خلال الأيام الماضية، وقال إنه ممتن لهذه المشاعر النبيلة.. للمزيد اضغط هنا.

طارق لطفى يرجع لحياته الطبيعية فى مسلسل «مذكرات زوج» الحلقة 8

مذكرات زوج

شهدت أحداث مسلسل مذكرات زوج الحلقة 8 اهتمام الكثير من متابعي الدراما الرمضانية 2023، على محركات الإنترنت والسوشيال ميديا.. للمزيد اضغط هنا.

«رجال الأعمال»: قرار المركزى برفع الفائدة محاولة لكبح التضخم

البنك المركزي

قال المهندس داكر عبداللاه، عضو جمعية رجال، إن لجنة السياسة النقدية حسمت أمس الخميس في اجتماعها الثاني لعام 2023، مسألة أسعار الفائدة في ظل تخبط اقتصادي عالمي وارتفاع غير مسبوق في معدلات التضخم.. للمزيد اضغط هنا.

نجل يوسف إدريس: سعيد برصد المتحدة ميزانية ضخمة لرواية والدى «سره الباتع»

يوسف إدريس

قال المهندس سامح يوسف إدريس نجل الأديب الكبير يوسف إدريس، إن والده كتب رواية "سره الباتع" وهو في الـ31 من عمره، لافتاً إلى أن والده كان يحب الاتقان والمثالية.. للمزيد اضغط هنا.

تظاهرات حادة تضرب فرنسا ومخاوف من تصاعد الاحتجاجات

احتجاجات فرنسا

شهدت العاصمة الفرنسية باريس، وقوع اشتباكات عنيفة بين الشرطة الفرنسية ومتظاهرين احتجاجًا على قانون التقاعد، ضمن التظاهرات المستمرة ضد سياسات الحكومة.. للمزيد اضغط هنا.

التضخم رفع الفائدة يوسف إدريس أسعار الفائدة أحداث مسلسل مذكرات زوج مذكرات زوج محمود الخطيب فرنسا

رئيس التحرير

وائل لطفي

بعد الفاصل

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