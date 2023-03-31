أخبار فاتتك.. تعليق «الخطيب» بعد الوعكة الصحية الأخيرة.. وتظاهرات حادة تضرب فرنسا

شهدت الساعات الماضية عددًا من الأخبار السياسية والرياضية والفنية والاجتماعية، وتستعرض «الدستور» أبرزها من خلال نشرة «أخبار فاتتك».

أول تعليق من الخطيب بعد الوعكة الصحية الأخيرة

وجّه الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، الشكر الخالص لكل من سأل عنه وحاول الاطمئنان عليه، بعد الأزمة الصحية التي تعرض لها خلال الأيام الماضية، وقال إنه ممتن لهذه المشاعر النبيلة.. للمزيد اضغط هنا.

طارق لطفى يرجع لحياته الطبيعية فى مسلسل «مذكرات زوج» الحلقة 8

شهدت أحداث مسلسل مذكرات زوج الحلقة 8 اهتمام الكثير من متابعي الدراما الرمضانية 2023، على محركات الإنترنت والسوشيال ميديا.. للمزيد اضغط هنا.

«رجال الأعمال»: قرار المركزى برفع الفائدة محاولة لكبح التضخم

قال المهندس داكر عبداللاه، عضو جمعية رجال، إن لجنة السياسة النقدية حسمت أمس الخميس في اجتماعها الثاني لعام 2023، مسألة أسعار الفائدة في ظل تخبط اقتصادي عالمي وارتفاع غير مسبوق في معدلات التضخم.. للمزيد اضغط هنا.

نجل يوسف إدريس: سعيد برصد المتحدة ميزانية ضخمة لرواية والدى «سره الباتع»

قال المهندس سامح يوسف إدريس نجل الأديب الكبير يوسف إدريس، إن والده كتب رواية "سره الباتع" وهو في الـ31 من عمره، لافتاً إلى أن والده كان يحب الاتقان والمثالية.. للمزيد اضغط هنا.

تظاهرات حادة تضرب فرنسا ومخاوف من تصاعد الاحتجاجات

شهدت العاصمة الفرنسية باريس، وقوع اشتباكات عنيفة بين الشرطة الفرنسية ومتظاهرين احتجاجًا على قانون التقاعد، ضمن التظاهرات المستمرة ضد سياسات الحكومة.. للمزيد اضغط هنا.