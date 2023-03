عقب 19 عاما.. ظهور أحمد السقا في «الكبير7» يسلط الضوء على «تيتو»

3/31/2023 9:15:06 AM

الجمعة 31/مارس/2023 - 09:15 ص 3/31/2023 9:15:06 AM

تصدر أسم الفنان أحمد السقا، مؤشرات البحث جوجل خلال الـ 24 ساعة الماضية، عقب ظهوره كضيف شرف في مسلسل "الكبير" لـ أحمد مكي خلال أحداث الحلقة الثامنة.

وأعاد ظهور أحمد السقا بجانب "مكي" الأذهان إلي فيلم "تيتو" والذي كان من بطولة السقا، عقب 19 عاماً من صدوره في السينمات المصرية والعربية، بسبب تواجد "مكي" في ذلك الحين ضيفاً شرف في الفيلم بجانب "السقا".

وجسد "مكي" في الفيلم دور أحد أفراد العصابة التي يقودها أحمد السقا، ولم يظهر سوى في هذا المشهد، وقال جملة قصيرة.



- أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل الكبير

وضمن أحداث الحلقة الثامنة، ذهب الكبير والي يجسد شخصيته أحمد مكي، لفيلا الفنان أحمد السقا، للبحث عن مربوحة "رحمة أحمد" بعدما تعرضت للخطف ضمن سياق المسلسل، ووفقًا لعناوين أصحاب السيارة النادرة التي حصل عليها "أوتاكا"، صاحب التاكسي ويظهر بشخصية محمود ريجاتا، من المرور، من أصدقائه.

- قصة مسلسل الكبير الجزء السابع

وتدور أحداث الجزء السابع بعد عام من زواج الكبير أوى ومربوحة، حيث تقع خلافات ومشاكل زوجية بين الكبير ومربوحة بعد مرور عام على زواجهما.

أما جونى فمازال فى رحلته فى البحث عن اكتشاف ما يريده فيقوم بعمل مشاريع يحاول إنجاحها وأحدثها العمل لايف كوتش فى المزاريطة، فيما يظهر الأخ الثالث وهو حزلئوم يدير أعماله الاستثمارية، ويقع فى العديد من المشاكل والمفارقات الكوميدية.

أبطال مسلسل الكبير

مسلسل "الكبير أوي" الجزء السابع بطولة: أحمد مكي، رحمة أحمد، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، محمد سلام، سما إبراهيم، وغيرهم من الفنانين، بالإضافة إلى ظهور عدد من ضيوف الشرف، والعمل من إنتاج شركة سينرجي، تأليف مصطفى صقر، محمد عز الدين، وإخراج أحمد الجندي.

مواعيد عرض مسلسل الكبير الجزء السابع

تعرض الحلقة 8 من مسلسل الكبير أوى 7 للنجم أحمد مكى، حصريًا على قناة on الساعة 6.15 مساء، والإعادة الساعة 12.30 بعد منتصف الليل، والساعة 2 مساء، كما يعرض على قناة ON دراما الساعة 7.30 مساء ويعاد الساعة 1.45 صباحًا والساعة 3.30 مساء، هذا بالإضافة إلى عرضه على منصة watch it الرقمية.