الجمعة 31 مارس 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

«الصوم وأثره فى تربية النفس».. موضوع خطبة الجمعة اليوم 9 رمضان

خطبة الجمعة
خطبة الجمعة

حددت وزارة الأوقاف، موضوع خطبة الجمعة اليوم 31 مارس 2023، ثاني جمعة في رمضان، والموحدة على جميع المساجد والزوايا المنضمة للوزارة من كافة محافظات الجمهورية.

واختارت الأوقاف، موضوع: الصوم وأثره في تربية النفس، حديثًا لـ خطبة الجمعة المقبلة، 1 أبريل 2023، وثاني خطب الجمعة في شهر رمضان المبارك من العام الهجري 1444 والميلادي 2023.

خطة وزارة الأوقاف لنشر الدعوة الإسلامية في شهر رمضان 2023

ووضعت وزارة الأوقاف المصرية خطة شاملة لنشر مبادئ الشريعة الإسلامية في شهر رمضان المبارك من خلال المساجد بجميع محافظات الجمهورية تقوم على عدة بنود أبرزها ما يلي:-

1 - إقامة ملتقى الفكر الإسلامي لأئمة المساجد وعلماء الأزهر الشريف في مسجد الحسين بالقاهرة عقب صلاة التراويح يوميًا.

2 - إقامة ملتقى للفكر الإسلامي للواعظات بمسجد السيدة نفسية رضى الله عنها.

3 - دورس للمصلين عقب صلاة العصر طوال شهر رمضان للرجال والنساء.

4 - خاطرة صلاة الفجر والتراويح مدتها 5 دقائق طوال شهر رمضان المبارك في جميع المساجد.

5- إقامة مجالس لقراءة وتفسير القرآن الكريم ودراسة الحديث والسيرة النبوية والافتاء في المساجد الكبرى عقب صلاة الفجر.

6 - دروس دينية للنشىء يوم الخميس في المساجد طوال شهر رمضان المبارك.

7 - منبر ثابت بين الأوقاف والأزهر الشريف يومان في الاسبوع عقب صلاة العصر في 1000 مسجد على مستوى الجمهورية.

8 - سهرة رمضانية بالتعاون مع وزارة الثقافة ممثلة في هيئة قصور الثقافة يومي السبت والأربعاء من كل أسبوع الساعة التاسعة.

9 - ملتقى الأجيال بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة يومي الثلاثاء والخميس من كل أسبوع الساعة 9 مساءا بمراكز الشباب والأندية.

10 صلاة التراويح والتجهد في المساجد.

11 - الاعتكاف في أخر 10 أيام في 6201 مسجد على مستوى الجمهورية.

12- إقامة أنشطة قرآنية ومقارىء في المساجد للرجال والنساء والأطفال.

13- برامج دينية في التليفزيون لعلماء الأزهر الشريف والأوقاف.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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