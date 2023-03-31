اتحاد الكرة يؤكد صحة موقف قيد أحمد رفعت مع فيوتشر

خاطب الاتحاد المصري لكرة القدم الاتحاد الأفريقى للرد على الشكوى التى تقدم بها نادى بيراميدز ضد فيوتشر بسبب مشاركة أحمد رفعت مع فريقه فى الكونفدرالية، بعد أن قطع إعارته من نادى الوحدة الاماراتى للعب ضمن صفوف فيوتشر دون إعادة قيده مع الفريق من جديد.



وأكد اتحاد الكرة فى خطابه للكاف صحة اجراءات قيد احمد رفعت مع فيوتشر، كما تم ارسال صورة مرفقة من السيستم تؤكد صحة مواعيد قيده.

وشارك رفعت في ذهاب الدور التمهيدي الأول مع بيراميدز أمام بول الأوغندي، وانتهت المباراة بالتعادل السلبي.

وبعد عودته من إعارته إلى صفوف الوحدة الإماراتي، شارك رفعت في الجولة الرابعة لدور المجموعات أمام الجيش الملكي لمدة 4 دقائق، وفاز فيوتشر 2-0.

فيما لعب 45 دقيقة في مباراة الجولة الخامسة أمام أسكو كارا التوجولي، وصنع هدفا في فوز فريقه بثلاثة أهداف دون رد.

بالتالي إذا لم يكن موقف فيوتشر سليما، سيفقد 6 نقاط من رصيده، وينال الجيش الملكي وأسكو كارا 3 نقاط لكل منهما.

وتنص اللائحة: "اللاعب ليس مؤهلا للمشاركة في كأس الكونفدرالية الإفريقية إذا كان مسجلا مع النادي ثم أعير لناد آخر، حتى يتم إعادة تسجيله في فترة التسجيل الثانية.