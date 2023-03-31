إشادة فرنسية.. ميشيل صبان: مصر تبنى حضارة جديدة فى عهد الرئيس السيسى

أشادت الفرنسية المتخصصة في التغيرات المناخية ميشيل صبان، بالنهضة التى تحققها مصر على كافة المستويات، منذ وصول الرئيس عبدالفتاح السيسى للسلطة فى عام 2014، واصفة ما حدث بأنه حضارة مصرية جديدة مستوحاة من حضاراتها الفرعونية القديمة.

واستعرضت "القاهرة الإخبارية"، مقالًا لـ الصبان، والتى زارت مصر مؤخرا ضمن وفد فرنسي، تحدثت فيه جوانب عدة من زيارتها إلى مصر، مؤكدة أن القاهرة مصر جددت مدنها وأمنت حدودها واستثمرت في التقنيات المتقدمة منذ وصول الرئيس عبد الفتاح السيسي للسلطة في عام 2014.

وقالت صبان إن مصر في طريقها لأن تصبح بلدا رائدا اقتصاديا وثقافيا بالمنطقة، مستعرضة جانبًا من لقائها شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، والذى أتاح لها الفرصة لمناقشة الجهود المبذولة لتعزيز التناغم والتفاهم بين الأديان في أكثر المؤسسات الاسلامية احتراما في العالم.

كما تحدثت صبان عن لقائها مع الباب تواضروس الثاني مشيرة إلى أن اللقاء كان بمثابة اللحظة الأساسية لفهم صحيح الدين والثقافة المصرية.

وعن لقائها برئيس الوزراء المصري قالت الصبان إنها تترقت إلى عدد من القضايا كقضايا المناخ، حيث اطلعت على جهود مصر للتخفيف من الآثار السلبية لتغير المناخ وكيف يمكن للشركاء الدوليين المساهمة في هذه الجهود.

وأارت إلى أن الاجتماع مع رئيس الوزراء المصري كان بمثابة فرصة ثمنية وغاية الاهمية لمناقشة التحديات الحرجة التي تواجه مصر.

وفي ختام مقالها استعانت صبان، بكلمة للرئيس السيسي في ختام قمة المناخ 27 حينما قال: «معنا دعونا نواصل جهودنا من أجل حماية الحياة على كوكبنا لأنفسنا وللأجيال القادمة».